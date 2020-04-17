Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 17 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 квітня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 27,38 гривень за долар, курс євро знизився на 17 копійок до 29,67 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,04 (27,13 - 16 квітня), продажу - 27,38 (27,49 - 16 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,07 (29,24 - 16 квітня), продажу - 29,67 (29,84 - 16 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,22 - 16 квітня), продажу 3,71 (3,71 - 16 квітня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 17 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,10 гривень за долар, курс купівлі - 27,07 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 29,36 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 17 квітня довідковий курс на рівні 27,07 грн/долар, знизивши його порівняно з 16 квітня (27,22 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,00 - 27,35 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, згідно з прогнозом консенсус-прогнозом "Україна в 2020-2021 роках: наслідки пандемії", середній курс в 2020 році складе 28,85 гривень за долар, в кінці року - 29,5 гривень за долар.

Відзначимо, перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що в квітні 2020 року на валютному ринку України психологічні настрої змінилися на економічні розрахунки.