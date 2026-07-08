Медкомісії та різний термін дії: в Україні змінюють правила видачі водійських прав

В Україні змінили правила видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортом. Зокрема, для різних категорій авто суттєво зміняться терміни дії документів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Що змінюється для водіїв

За словами очільника МВС, головна мета нововведень - поступове приведення українських правил у відповідність до європейських стандартів та підвищення безпеки дорожнього руху.

Відтепер водійські посвідчення видаватимуть на різний строк, залежно від категорії транспорту:

15 років - для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ)

- для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ) 5 років - для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т)

"Після відновлення обов’язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення водія саме регулярне підтвердження (кожні 15 років) стану здоров’я стане одним із важливих елементів допуску до керування. Це відповідає європейській практиці", - наголосив Клименко.

Особливу увагу приділять керманичам вантажівок та автобусів через підвищений рівень відповідальності. Вони будуть обмінювати документ кожні 5 років із обов’язковим проходженням медогляду.

Фото: посвідчення водія в Україні видаватимуть за новими правилами Кабміну (t.me/Klymenko_MVS)

Важливі нюанси

Міністр заспокоїв водіїв та зазначив, що раніше видані постійні посвідчення залишаються дійсними до тієї дати, яка вказана безпосередньо на самому документі.

Крім того, під час планового обміну посвідчення водія (кожні 5 чи 15 років) повторно складати іспити не потрібно, якщо інше не передбачено законодавством.

Нова постанова уряду набуде чинності з дня її офіційного опублікування.