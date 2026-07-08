"Медійна помста". Росія цинічно поширює фейки про дефіцит пального в Україні

Російська пропаганда "запустила" вкиди про нестачу пального на українських заправках. Паралельно окупанти атакують дронами і ракетами АЗС по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації у Facebook.
ЦПД зафіксував інформаційно-психологічну операцію російських пропагандистів, спрямовану на дестабілізацію ситуації у прифронтових регіонах України.
"Підконтрольні спецслужбам Росії анонімні акаунти у соцмережах почали активно розкручувати тему нібито катастрофічного дефіциту пального. Для нагнітання ситуації пропагандисти масово поширюють фейкові відео про начебто масові випадки зливання бензину з баків припаркованих автомобілів", - заявили у ЦПД.
Також у межах цієї ж кампанії ворог цинічно звинувачує у подібних крадіжках військовослужбовців ЗСУ.
Насправді обстрілами АЗС та подібними інфовкидами Росія медійно мститься за критичний дефіцит пального й величезні черги на АЗС у власній країні.
"Оскільки реальні масштаби проблем в РФ та Україні неспівставні, російським спецслужбам доводиться штучно конструювати картинку "паливної катастрофи" в Україні за допомогою дезінформації", - впевнені у ЦПД.
Натомість дефіциту пального, зокрема у прифронтових громадах, немає. За словами премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко, усі необхідні обсяги нафтопродуктів є в наявності. Кабмін і оператори ринку оперативно працюють над забезпеченням безперебійного постачання палива Силам оборони, бізнесу та звичайним українцям.
У ЦПД закликали довіряти офіційним джерелам інформації та не піддаватися на інформаційні провокації РФ.
Нагадаємо, що РФ знову поширює фейки про буцімто удари ЗСУ на пасажирські автобуси на Брянщині. Це примітивна спроба Кремля втягнути Білорусь у війну проти України, заявили у ЦПД.
Також російська пропаганда запустила ШІ-фейк про нібито розгром підрозділів ТрО на Лиманському напрямку. ЦПД спростовує цей ворожий вкид.