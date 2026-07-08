"Медійна помста". Росія цинічно поширює фейки про дефіцит пального в Україні

Росія поширює фейки про дефіцит пального в Україні

ЦПД зафіксував інформаційно-психологічну операцію російських пропагандистів, спрямовану на дестабілізацію ситуації у прифронтових регіонах України.

"Підконтрольні спецслужбам Росії анонімні акаунти у соцмережах почали активно розкручувати тему нібито катастрофічного дефіциту пального. Для нагнітання ситуації пропагандисти масово поширюють фейкові відео про начебто масові випадки зливання бензину з баків припаркованих автомобілів", - заявили у ЦПД.

Також у межах цієї ж кампанії ворог цинічно звинувачує у подібних крадіжках військовослужбовців ЗСУ.

Причина ІПСО Росії

Насправді обстрілами АЗС та подібними інфовкидами Росія медійно мститься за критичний дефіцит пального й величезні черги на АЗС у власній країні.

"Оскільки реальні масштаби проблем в РФ та Україні неспівставні, російським спецслужбам доводиться штучно конструювати картинку "паливної катастрофи" в Україні за допомогою дезінформації", - впевнені у ЦПД.

Чи є дефіцит пального в Україні

Натомість дефіциту пального, зокрема у прифронтових громадах, немає. За словами премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко, усі необхідні обсяги нафтопродуктів є в наявності. Кабмін і оператори ринку оперативно працюють над забезпеченням безперебійного постачання палива Силам оборони, бізнесу та звичайним українцям.

У ЦПД закликали довіряти офіційним джерелам інформації та не піддаватися на інформаційні провокації РФ.