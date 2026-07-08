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"Медийная месть". Россия цинично распространяет фейки о дефиците горючего в Украине

22:10 08.07.2026 Ср
2 мин
Какую новую ИПСО продвигают россияне в Украине?
aimg Елена Бджола
Фото: проблем с бензином на АЗС нет (Getty Images)

Российская пропаганда "запустила" вбросы о нехватке горючего на украинских заправках. Параллельно оккупанты атакуют дронами и ракетами АЗС по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации в Facebook.

Россия распространяет фейки о дефиците горючего в Украине

ЦПД зафиксировал информационно-психологическую операцию российских пропагандистов, направленную на дестабилизацию ситуации в прифронтовых регионах Украины.

"Подконтрольные спецслужбам России анонимные аккаунты в соцсетях начали активно раскручивать тему якобы катастрофического дефицита горючего. Для нагнетания ситуации пропагандисты массово распространяют фейковые видео о якобы массовых случаях сливания бензина из баков припаркованных автомобилей", - заявили в ЦП.

Также в рамках этой кампании враг цинично обвиняет в подобных кражах военнослужащих ВСУ.

Причина ИПСО России

На самом деле обстрелами АЗС и подобными инфовбросами Россия медийно мстит за критический дефицит горючего и огромные очереди на АЗС в собственной стране.

"Поскольку реальные масштабы проблем в РФ и Украине несопоставимы, российским спецслужбам приходится искусственно конструировать картинку "топливной катастрофы" в Украине посредством дезинформации", - уверены в ЦПД.

Есть ли дефицит горючего в Украине

Дефицита топлива, в частности в прифронтовых громадах, нет. По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, все необходимые объемы нефтепродуктов есть в наличии. Кабмин и операторы рынка оперативно работают над обеспечением бесперебойных поставок топлива Силам обороны, бизнесу и обычным украинцам.

В ЦПД призвали доверять официальным источникам информации и не подвергаться информационным провокациям РФ.

Напомним, что РФ снова распространяет фейки о якобы ударах ВСУ на пассажирские автобусы в Брянщине. Это примитивная попытка Кремля втянуть Беларусь в войну против Украины, заявили в ЦПИ.

Также российская пропаганда запустила ИИ-фейк о якобы разгроме подразделений ТрО на Лиманском направлении. ЦПД опровергает этот вражеский вброс.

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