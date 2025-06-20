Мединський цинічно відреагував на передачу Україні тіл солдатів РФ

Помічник російського диктатора Володимир Мединський після передачі Україні тіл убитих солдатів РФ звинуватив Київ у фейках. Він порівняв це зі вкидом радянської пропаганди.

Мединський прокоментував заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Раніше той повідомив, що росіяни передали Україні тіло російського солдата в рамках обміну загиблими. При ньому було знайдено паспорт. Вбитим виявився Олександр Вікторович Бугаєв.

Мединський провів "історичну паралель" і приплів вигадки радянської пропаганди. За його словами, 1940 року "пропагандисти Йозефа Геббельса" нібито підкинули документи і свіжі газети до тіл польських офіцерів, щоб звинуватити в їхньому розстрілі НКВС. За версією Мединського, нацистські спецслужби інсценували злочин, щоб дискредитувати СРСР.

"Відкопати труп із документами свіженькими, з газетою з числом, що підтверджує дату розстрілу. Практично не зотлілий за ці роки", - заявив він.

Він провів аналогію із сучасною ситуацією, звинувативши Україну в тому, що вона нібито "розкручує всією Східною Європою" версію про те, що серед переданих 6 тисяч тіл у рамках обміну - багато російських солдатів, "переодягнених у форму ЗСУ".

"Це зроблено, щоб ось таким чином розгойдувати громадську думку України, породжувати уявлення... щодо пропорції втрат", - додав Мединський.