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Мединский цинично отреагировал на передачу Украине тел солдат РФ

Пятница 20 июня 2025 22:50
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Мединский цинично отреагировал на передачу Украине тел солдат РФ Фото: Владимир Мединский, помощник российского диктатора (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Помощник российского диктатора Владимир Мединский после передачи Украине тел убитых солдат РФ обвинил Киев в фейках. Он сравнил это с вбросом советской пропаганды.

Как передает РБК-Украина, заявление Мединского приводит ТАСС.

Мединский прокомментировал заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. Ранее тот сообщил, что россияне передали Украине тело российского солдата в рамках обмена погибшими. При нем был найден паспорт. Убитым оказался Александр Викторович Бугаев.

Мединский провел "историческую параллель" и приплел выдумки советской пропаганды. По его словам, в 1940 году "пропагандисты Йозефа Геббельса" якобы подбросили документы и свежие газеты к телам польских офицеров, чтобы обвинить в их расстреле НКВД. По версии Мединского, нацистские спецслужбы инсценировали преступление, чтобы дискредитировать СССР.

"Откопать труп с документами свеженькими, с газетой с числом, подтверждающим дату расстрела. Практически не истлевший за эти годы", - заявил он.

Он провел аналогию с современной ситуацией, обвинив Украину в том, что она якобы "раскручивает по всей Восточной Европе" версию о том, что среди переданных 6 тысяч тел в рамках обмена - множество российских солдат, "переодетых в форму ВСУ".

"Это сделано, чтобы вот таким образом раскачивать общественное мнение Украины, порождать представление… в отношении пропорции потерь", - добавил Мединский.

Убийство польских офицеров

Стоит заметить, что массовое убийство около 22 тысяч польских граждан (включая офицеров) в Катыни, Харькове, Калинине и других местах было совершено НКВД по приказу Политбюро СССР от 5 марта 1940 года. Это официально признано РФ в 1990 году, а в 2010 году Госдума РФ подтвердила вину сталинского режима.

Международные исследования (включая немецкие, польские, американские и российские) и архивные документы из СССР однозначно доказывают, что не нацисты, а НКВД совершил массовое убийство. Следы пуль, тип боеприпасов, документы и не только указывают именно на советские органы.

К слову, Россия уже не впервые передает Украине тела своих солдат под видом украинских. Об этом ранее предупреждал президент Владимир Зеленский.

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