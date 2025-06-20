Мединский цинично отреагировал на передачу Украине тел солдат РФ

Помощник российского диктатора Владимир Мединский после передачи Украине тел убитых солдат РФ обвинил Киев в фейках. Он сравнил это с вбросом советской пропаганды.

Мединский прокомментировал заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. Ранее тот сообщил, что россияне передали Украине тело российского солдата в рамках обмена погибшими. При нем был найден паспорт. Убитым оказался Александр Викторович Бугаев.

Мединский провел "историческую параллель" и приплел выдумки советской пропаганды. По его словам, в 1940 году "пропагандисты Йозефа Геббельса" якобы подбросили документы и свежие газеты к телам польских офицеров, чтобы обвинить в их расстреле НКВД. По версии Мединского, нацистские спецслужбы инсценировали преступление, чтобы дискредитировать СССР.

"Откопать труп с документами свеженькими, с газетой с числом, подтверждающим дату расстрела. Практически не истлевший за эти годы", - заявил он.

Он провел аналогию с современной ситуацией, обвинив Украину в том, что она якобы "раскручивает по всей Восточной Европе" версию о том, что среди переданных 6 тысяч тел в рамках обмена - множество российских солдат, "переодетых в форму ВСУ".

"Это сделано, чтобы вот таким образом раскачивать общественное мнение Украины, порождать представление… в отношении пропорции потерь", - добавил Мединский.