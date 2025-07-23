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Мединський озвучив нові ініціативи Кремля після перемовин у Стамбулі

Середа 23 липня 2025 22:23
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Мединський озвучив нові ініціативи Кремля після перемовин у Стамбулі Фото: у Стамбулі пройшли перемовини України та Росії 23 липня (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Після чергового раунду перемовин у Стамбулі представник Росії Володимир Мединський заявив про нові ініціативи з боку Кремля щодо війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву російським ЗМІ.

Зокрема, Москва запропонувала створення трьох робочих груп і оголошення короткочасних перемир’їв на лінії фронту.

За словами Мединського, Росія запропонувала сформувати три робочі групи, які працюватимуть онлайн. Йдеться про групи з політичних, гуманітарних і військових питань.

"Ми ще раз запропонували українській стороні розглянути питання оголошення на лінії фронту коротких перемир’їв, щоб зібрати поранених, зібрати трупи своїх бійців", - наголосив Мединський.

Третій раунд переговорів у Стамбулі

Українська делегація 23 липня прибула до Стамбула, де вже втретє зустрілася з представниками Російської Федерації. Напередодні президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яку очолив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Усі деталі про новий раунд переговорів у Стамбулі - у матеріалі РБК-Україна.

За даними джерел РБК-Україна, переговори між делегаціями тривали щонайбільше близько однієї години.

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