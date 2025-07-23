Мединский озвучил новые инициативы Кремля после переговоров в Стамбуле
После очередного раунда переговоров в Стамбуле представитель России Владимир Мединский заявил о новых инициативах со стороны Кремля относительно войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление российским СМИ.
В частности, Москва предложила создание трех рабочих групп и объявление кратковременных перемирий на линии фронта.
По словам Мединского, Россия предложила сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Речь идет о группах по политическим, гуманитарным и военным вопросам.
"Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии фронта коротких перемирий, чтобы собрать раненых, собрать трупы своих бойцов", - подчеркнул Мединский.
Третий раунд переговоров в Стамбуле
Украинская делегация 23 июля прибыла в Стамбул, где уже в третий раз встретилась с представителями Российской Федерации. Накануне президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которую возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Все детали о новом раунде переговоров в Стамбуле - в материале РБК-Украина.
По данным источников РБК-Украина, переговоры между делегациями продолжались максимум около одного часа.
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