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Мединский озвучил новые инициативы Кремля после переговоров в Стамбуле

Среда 23 июля 2025 22:23
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Мединский озвучил новые инициативы Кремля после переговоров в Стамбуле Фото: в Стамбуле прошли переговоры Украины и России 23 июля (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

После очередного раунда переговоров в Стамбуле представитель России Владимир Мединский заявил о новых инициативах со стороны Кремля относительно войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление российским СМИ.

В частности, Москва предложила создание трех рабочих групп и объявление кратковременных перемирий на линии фронта.

По словам Мединского, Россия предложила сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Речь идет о группах по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

"Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии фронта коротких перемирий, чтобы собрать раненых, собрать трупы своих бойцов", - подчеркнул Мединский.

Третий раунд переговоров в Стамбуле

Украинская делегация 23 июля прибыла в Стамбул, где уже в третий раз встретилась с представителями Российской Федерации. Накануне президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которую возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Все детали о новом раунде переговоров в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

По данным источников РБК-Украина, переговоры между делегациями продолжались максимум около одного часа.

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