UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Медики врятували дитину: у Києві пораненій під час обстрілу жінці провели екстрені пологи

Фото: жінці з опіками провели екстрені пологи (pixabay.com)
Автор: Каріна Левицька

У Києві лікарі провели екстрені пологи 24-річній жінці, яка постраждала під час масованої атаки 7 вересня. Медики борються за життя породіллі та її передчасно народженої дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У Києві під час масованої російської атаки в ніч на 7 вересня постраждала 24-річна вагітна жінка. Лікар Київської міської клінічної лікарні №2 Олена Францева пояснила, що жінка отримала опіки великої площі та глибини. 

 

Постраждала проживала у Святошинському районі, де внаслідок ворожого удару була атакована багатоповерхівка.

Лікарі ухвалили рішення про екстрений кесарів розтин.  Наразі ж дитину доставили до реанімаційного відділення, медики борються за життя обох.

Обстріл України 7 вересня

Нагадаємо, що в ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши понад 800 засобів повітряного нападу, включно з крилатими та балістичними ракетами.

Варто зазначити, що цієї ночі Росія вчергове встановила антирекорд за кількістю використаних безпілотників. Як раніше зазначалось половина з них виявилась "Шахедами".

У Києві безпілотники влучили в багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах. Крім цього, Росія вперше атакувала будівлю уряду у центрі Києва.

Загалом відомо, що протягом ночі постраждало 20 людей, ще 2 людини загинули. Це була мати з тримісячним сином.

Окрім столиці вибухи лунали в Одесі, Кривому Розі та Кременчуку. Більше про наслідки обстрілу, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна Росії проти УкраїниОкупанти