Медики врятували дитину: у Києві пораненій під час обстрілу жінці провели екстрені пологи

У Києві лікарі провели екстрені пологи 24-річній жінці, яка постраждала під час масованої атаки 7 вересня. Медики борються за життя породіллі та її передчасно народженої дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
У Києві під час масованої російської атаки в ніч на 7 вересня постраждала 24-річна вагітна жінка. Лікар Київської міської клінічної лікарні №2 Олена Францева пояснила, що жінка отримала опіки великої площі та глибини.
Постраждала проживала у Святошинському районі, де внаслідок ворожого удару була атакована багатоповерхівка.
Лікарі ухвалили рішення про екстрений кесарів розтин. Наразі ж дитину доставили до реанімаційного відділення, медики борються за життя обох.
Нагадаємо, що в ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши понад 800 засобів повітряного нападу, включно з крилатими та балістичними ракетами.
Варто зазначити, що цієї ночі Росія вчергове встановила антирекорд за кількістю використаних безпілотників. Як раніше зазначалось половина з них виявилась "Шахедами".
У Києві безпілотники влучили в багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах. Крім цього, Росія вперше атакувала будівлю уряду у центрі Києва.
Загалом відомо, що протягом ночі постраждало 20 людей, ще 2 людини загинули. Це була мати з тримісячним сином.
Окрім столиці вибухи лунали в Одесі, Кривому Розі та Кременчуку. Більше про наслідки обстрілу, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.