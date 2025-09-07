Медики спасли ребенка: в Киеве раненой во время обстрела женщине провели экстренные роды

В Киеве во время массированной российской атаки в ночь на 7 сентября пострадала 24-летняя беременная женщина. Врач Киевской городской клинической больницы №2 Елена Францева объяснила, что женщина получила ожоги большой площади и глубины.

Пострадавшая проживала в Святошинском районе, где в результате вражеского удара была атакована многоэтажка.

Врачи приняли решение об экстренном кесаревом сечении. Сейчас же ребенка доставили в реанимационное отделение, медики борются за жизнь обоих.