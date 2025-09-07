Медики спасли ребенка: в Киеве раненой во время обстрела женщине провели экстренные роды

В Киеве врачи провели экстренные роды 24-летней женщине, которая пострадала во время массированной атаки 7 сентября. Медики борются за жизнь роженицы и ее преждевременно рожденного ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
В Киеве во время массированной российской атаки в ночь на 7 сентября пострадала 24-летняя беременная женщина. Врач Киевской городской клинической больницы №2 Елена Францева объяснила, что женщина получила ожоги большой площади и глубины.
Пострадавшая проживала в Святошинском районе, где в результате вражеского удара была атакована многоэтажка.
Врачи приняли решение об экстренном кесаревом сечении. Сейчас же ребенка доставили в реанимационное отделение, медики борются за жизнь обоих.
Напомним, что в ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив более 800 средств воздушного нападения, включая крылатые и баллистические ракеты.
Стоит отметить, что этой ночью Россия в очередной раз установила антирекорд по количеству использованных беспилотников. Как ранее отмечалось половина из них оказалась "Шахедами".
В Киеве беспилотники попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах. Кроме этого, Россия впервые атаковала здание правительства в центре Киева.
В общем известно, что в течение ночи пострадали 20 человек, еще 2 человека погибли. Это была мать с трехмесячным сыном.
Кроме столицы взрывы раздавались в Одессе, Кривом Роге и Кременчуге. Больше о последствиях обстрела, можно узнать в материале РБК-Украина.