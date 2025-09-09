Медики не обов'язкові? Як по-новому дбатимуть про здоров'я дітей у садочках

Кабінет міністрів України затвердив перелік обов'язкових заходів з охорони здоров'я дітей у закладах дошкільної освіти. Було також визначено вимоги до облаштування в садочках медичних осередків, ізоляторів і медкабінетів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
З 1 січня 2025 року в Україні набрав чинності закон "Про дошкільну освіту". Саме він вимагав від урядовців затвердити перелік обов'язкових заходів з охорони здоров'я дітей у садочках.
Йдеться про перелік заходів, спрямованих:
Його було затверджено постановою КМУ №1080 від 3 вересня 2025 року.
Вважається, що прийняття цієї постанови дозволить:
"А для садочків, які запровадять у себе медичне обслуговування, - облаштувати для цього кабінети", - додали у МОЗ.
Уточнюється водночас, що старі правила медичного обслуговування (затверджені постановою КМУ №826 від 14 червня 2002 року) втрачають чинність.
Українцям розповіли, що відтепер керівник садочка (або уповноважена ним особа) зобов'язаний впроваджувати у закладах дошкільної освіти важливі заходи з охорони здоров'я:
У МОЗ уточнили, що в цілому йдеться про виховання здорових звичок у дітей, організацію правильного розпорядку дня та популяризацію здорового способу життя серед усіх учасників освітнього процесу.
Крім того, запроваджені урядом зміни передбачають:
"Постанова також визначає, що представники садочка проводять протиепідемічні заходи у разі хвороб та ізолюють дитину з ознаками інфекційної хвороби до приходу батьків або приїзду "швидкої", - додали в МОЗ.
Згідно зі схваленою постановою, КМУ визначив також вимоги до облаштування в дошкільних закладах:
Водночас у МОЗ наголосили, що відповідно до закону, медичне обслуговування дітей - не є обов'язковим у садочках.
"Проте в кожному закладі дошкільної освіти має бути облаштований медичний осередок - це база для надання дітям гарантованої законом домедичної допомоги", - пояснили українцям.
Повідомляється, що медичний осередок - це приміщення або його частина, де у спеціальній шафі зберігаються вироби, необхідні для надання домедичної допомоги (наприклад джгути, марлеві пов'язки, термоковдри тощо).
При цьому діти не повинні мати доступу до такого осередку.
Крім того, обов'язковим є облаштування ізолятора для садочків, які розраховані на перебування більш ніж 41 дитини (вимоги до таких приміщень і їхнього обладнання також визначає нова постанова КМУ).
У МОЗ повідомили, що заклад дошкільної освіти може організовувати також і медичне обслуговування дітей.
Зазначається, що після отримання відповідної ліцензії воно може здійснюватися в обладнаному медичному кабінеті:
Уточнюється, що такий кабінет повинен мати серед іншого:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як записати дитину до садочка та хто перший у черзі.
Крім того, ми пояснювали, навіщо вакцинувати дітей перед початком навчального року та як діяти, якщо дитина пропустила деякі щеплення.
Читайте також, чи візьмуть дитину до школи, якщо вона не ходила в дитсадок.