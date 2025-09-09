Медики не обязательны? Как по-новому будут заботиться о здоровье детей в садиках

Кабинет министров Украины утвердил перечень обязательных мероприятий по охране здоровья детей в учреждениях дошкольного образования. Были также определены требования к обустройству в садиках медицинских уголков, изоляторов и медкабинетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
С 1 января 2025 года в Украине вступил в силу закон "О дошкольном образовании". Именно он требовал от чиновников утвердить перечень обязательных мероприятий по охране здоровья детей в садиках.
Речь идет о перечне мер, направленных:
Он был утвержден постановлением КМУ №1080 от 3 сентября 2025 года.
Считается, что принятие этого постановления позволит:
"А для садиков, которые введут у себя медицинское обслуживание, - обустроить для этого кабинеты", - добавили в Минздраве.
Уточняется в то же время, что старые правила медицинского обслуживания (утвержденные постановлением КМУ №826 от 14 июня 2002 года) теряют силу.
Украинцам рассказали, что отныне руководитель садика (или уполномоченный им человек) обязан внедрять в учреждениях дошкольного образования важные меры по охране здоровья:
В Минздраве уточнили, что в целом речь идет о воспитании здоровых привычек у детей, организации правильного распорядка дня и популяризации здорового образа жизни среди всех участников образовательного процесса.
Кроме того, введенные правительством изменения предусматривают:
"Постановление также определяет, что представители садика проводят противоэпидемические мероприятия в случае болезней и изолируют ребенка с признаками инфекционной болезни до прихода родителей или приезда "скорой", - добавили в Минздраве.
Согласно принятому постановлению, КМУ определил также требования к обустройству в дошкольных учреждениях:
В то же время в Минздраве отметили, что согласно закону, медицинское обслуживание детей - не является обязательным в садиках.
"Однако в каждом учреждении дошкольного образования должен быть обустроен медицинский уголок - это база для оказания детям гарантированной законом домедицинской помощи", - объяснили украинцам.
Сообщается, что медицинский уголок - это помещение или его часть, где в специальном шкафу хранятся изделия, необходимые для оказания домедицинской помощи (например жгуты, марлевые повязки, термоодеяла и т.д.).
При этом дети не должны иметь доступа к такому уголку.
Кроме того, обязательным является обустройство изолятора для садиков, которые рассчитаны на пребывание более чем 41 ребенка (требования к таким помещениям и их оборудованию также определяет новое постановление КМУ).
В Минздраве сообщили, что заведение дошкольного образования может организовывать также и медицинское обслуживание детей.
Отмечается, что после получения соответствующей лицензии оно может осуществляться в оборудованном медицинском кабинете:
Уточняется, что такой кабинет должен иметь среди прочего:
Напомним, ранее мы рассказывали, как записать ребенка в садик и кто первый в очереди.
Кроме того, мы объясняли, зачем вакцинировать детей перед началом учебного года и как действовать, если ребенок пропустил некоторые прививки.
Читайте также, возьмут ли ребенка в школу, если он не ходил в детский сад.