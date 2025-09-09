Медики не обязательны? Как по-новому будут заботиться о здоровье детей в садиках

Что именно изменил Кабинет министров и зачем

С 1 января 2025 года в Украине вступил в силу закон "О дошкольном образовании". Именно он требовал от чиновников утвердить перечень обязательных мероприятий по охране здоровья детей в садиках.

Речь идет о перечне мер, направленных:

на предотвращение распространения инфекционных и неинфекционных болезней;

на сохранение здоровья детей;

на формирование здоровой образовательной среды.

Он был утвержден постановлением КМУ №1080 от 3 сентября 2025 года.

Считается, что принятие этого постановления позволит:

лучше заботиться о здоровье и безопасности детей в дошкольных учреждениях;

развивать у них привычки здорового образа жизни, культуру ответственного отношения к собственному здоровью;

предоставлять им и родителям психологическую поддержку;

гарантировать домедицинскую помощь.

"А для садиков, которые введут у себя медицинское обслуживание, - обустроить для этого кабинеты", - добавили в Минздраве.

Уточняется в то же время, что старые правила медицинского обслуживания (утвержденные постановлением КМУ №826 от 14 июня 2002 года) теряют силу.

О каких мерах по охране здоровья в садиках идет речь

Украинцам рассказали, что отныне руководитель садика (или уполномоченный им человек) обязан внедрять в учреждениях дошкольного образования важные меры по охране здоровья:

проверять, имеет ли ребенок медицинскую справку для зачисления;

проверять, имеет ли ребенок обязательные прививки по возрасту;

ежедневно наблюдать за здоровьем детей;

реагировать на ухудшение состояния, а в случае необходимости - вызвать "скорую";

помогать во время гигиенических процедур;

обучать личной гигиене.

В Минздраве уточнили, что в целом речь идет о воспитании здоровых привычек у детей, организации правильного распорядка дня и популяризации здорового образа жизни среди всех участников образовательного процесса.

Кроме того, введенные правительством изменения предусматривают:

консультирование родителей насчет здоровья и воспитания ребенка;

осуществление психолого-педагогического сопровождения, в частности детей с особыми образовательными потребностями;

контроль соблюдения санитарных норм;

контроль организации питания;

уделение внимания здоровью работников (в частности контроль прививок и медосмотров).

"Постановление также определяет, что представители садика проводят противоэпидемические мероприятия в случае болезней и изолируют ребенка с признаками инфекционной болезни до прихода родителей или приезда "скорой", - добавили в Минздраве.

Требования к медицинским уголкам и изоляторам

Согласно принятому постановлению, КМУ определил также требования к обустройству в дошкольных учреждениях:

медицинских уголков;

изоляторов;

медицинских кабинетов.

В то же время в Минздраве отметили, что согласно закону, медицинское обслуживание детей - не является обязательным в садиках.

"Однако в каждом учреждении дошкольного образования должен быть обустроен медицинский уголок - это база для оказания детям гарантированной законом домедицинской помощи", - объяснили украинцам.

Сообщается, что медицинский уголок - это помещение или его часть, где в специальном шкафу хранятся изделия, необходимые для оказания домедицинской помощи (например жгуты, марлевые повязки, термоодеяла и т.д.).

При этом дети не должны иметь доступа к такому уголку.

Кроме того, обязательным является обустройство изолятора для садиков, которые рассчитаны на пребывание более чем 41 ребенка (требования к таким помещениям и их оборудованию также определяет новое постановление КМУ).

Как может быть организовано медобслуживание

В Минздраве сообщили, что заведение дошкольного образования может организовывать также и медицинское обслуживание детей.

Отмечается, что после получения соответствующей лицензии оно может осуществляться в оборудованном медицинском кабинете:

медицинскими работниками садиков;

медицинскими работниками учреждений здравоохранения;

физическими лицами - предпринимателями, осуществляющими медицинскую практику.

Уточняется, что такой кабинет должен иметь среди прочего: