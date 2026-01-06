Медикам в Україні даватимуть житло, але є умови

Медики прифронтових регіонів зможуть отримати службове житло не лише в селах, а й у містах - у радіусі до 30 кілометрів від місця роботи. На реалізацію програми у держбюджеті на 2026 рік передбачили 100 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.
За словами глави уряду, заклади охорони здоров’я зможуть купувати житло за кошти державного бюджету для медичних працівників, основне місце роботи яких розташоване у прифронтових областях. Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Сумську, Чернігівську, Харківську та Херсонську області.
"Відтепер житло для медиків можна купувати не лише в селах, а й у містах прифронтових регіонів", - наголосила Свириденко.
Житлове приміщення можна буде придбати:
Водночас дозволено купувати житло у містах, що перебувають у зоні активних бойових дій, зокрема в Запоріжжі, Сумах, Харкові та Херсоні.
В інших адміністративних центрах областей, а також у Києві, придбання службового житла за цією програмою не передбачене.
Службове житло надаватиметься на період роботи медичного працівника в закладі охорони здоров’я.
Прем’єр-міністр підкреслила, що питання житла є одним із найгостріших для громад прифронтових регіонів.
Нагадаємо, в Україні діє державна програма забезпечення лікарів та інших медпрацівників службовим житлом на час роботи, насамперед у сільських громадах і на дефіцитних посадах, щоб залучити кадри та покращити доступність медичної допомоги в регіонах.
Раніше РБК-Україна писало, що уряд закликають посилити захист і підтримку медицини в прифронтових регіонах через постійні атаки РФ, зокрема шляхом створення захищених лікарень, модульних госпіталів та додаткових гарантій для медиків.