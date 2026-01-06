Медикам в Україні даватимуть житло, але є умови

Хто зможе отримати службове житло

За словами глави уряду, заклади охорони здоров’я зможуть купувати житло за кошти державного бюджету для медичних працівників, основне місце роботи яких розташоване у прифронтових областях. Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Сумську, Чернігівську, Харківську та Херсонську області.

"Відтепер житло для медиків можна купувати не лише в селах, а й у містах прифронтових регіонів", - наголосила Свириденко.

Де саме дозволено купувати житло

Житлове приміщення можна буде придбати:

у населеному пункті, де працює медик;

або в іншому сусідньому - на відстані до 30 км від місця роботи.

Водночас дозволено купувати житло у містах, що перебувають у зоні активних бойових дій, зокрема в Запоріжжі, Сумах, Харкові та Херсоні.

В інших адміністративних центрах областей, а також у Києві, придбання службового житла за цією програмою не передбачене.

На яких умовах надаватимуть житло

Службове житло надаватиметься на період роботи медичного працівника в закладі охорони здоров’я.

Прем’єр-міністр підкреслила, що питання житла є одним із найгостріших для громад прифронтових регіонів.