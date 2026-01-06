Медикам в Украине будут давать жилье, но есть условия

Кто сможет получить служебное жилье

По словам главы правительства, учреждения здравоохранения смогут покупать жилье за средства государственного бюджета для медицинских работников, основное место работы которых находится в прифронтовых областях. Речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях.

"Отныне жилье для медиков можно покупать не только в селах, но и в городах прифронтовых регионов", - отметила Свириденко.

Где именно разрешено покупать жилье

Жилое помещение можно будет приобрести:

в населенном пункте, где работает медик;

или в другом соседнем - на расстоянии до 30 км от места работы.

В то же время разрешено покупать жилье в городах, находящихся в зоне активных боевых действий, в частности в Запорожье, Сумах, Харькове и Херсоне.

В других административных центрах областей, а также в Киеве, приобретение служебного жилья по этой программе не предусмотрено.

На каких условиях будут предоставлять жилье

Служебное жилье будет предоставляться на период работы медицинского работника в учреждении здравоохранения.

Премьер-министр подчеркнула, что вопрос жилья является одним из самых острых для громад прифронтовых регионов.