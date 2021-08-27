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Медальный зачет третьего дня: какие результаты Украины на Паралимпиаде-2020

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Токио, Пятница 27 августа 2021 13:22
Медальный зачет третьего дня: какие результаты Украины на Паралимпиаде-2020 Фото: украинская спортсменка Марианна Шевчук (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина завоевала на Паралимпиаде в Токио второе "золото". 27 августа украинские спортсмены завоевали 9 медалей.

Какие результаты Украины на Паралимпиаде-2020, в материале РБК-Украина.

По состоянию на сегодня, Украина завоевала уже 9 медалей.

"Золото"

Марианна Шевчук (пауэрлифтинг),

"Серебро"

Екатерина Денисенко (плавание на дистанции 100 метров на спине),

Сергей Клипперт (плавание на спине среди спортсменов с нарушением зрения (класс S12),

Андрей Трусов (заплыв у мужчин комплексом на дистанции 200 метров в классе ЅМ7),

Владислав Билый (метание копья).

"Бронза"

Наталья Николайчик (дзюдо класса В1 в весовой категории до 52 кг),

Егор Дементьев (индивидуальная гонка преследования (4000 м) на велотреке),

Юлия Иваницкая (дзюдо в весе до 48 кг),

Юлия Павленко (прыжки в длину).

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