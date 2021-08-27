Медальный зачет третьего дня: какие результаты Украины на Паралимпиаде-2020
Фото: украинская спортсменка Марианна Шевчук (GettyImages)
Украина завоевала на Паралимпиаде в Токио второе "золото". 27 августа украинские спортсмены завоевали 9 медалей.
Какие результаты Украины на Паралимпиаде-2020, в материале РБК-Украина.
По состоянию на сегодня, Украина завоевала уже 9 медалей.
"Золото"
Марианна Шевчук (пауэрлифтинг),
"Серебро"
Екатерина Денисенко (плавание на дистанции 100 метров на спине),
Сергей Клипперт (плавание на спине среди спортсменов с нарушением зрения (класс S12),
Андрей Трусов (заплыв у мужчин комплексом на дистанции 200 метров в классе ЅМ7),
Владислав Билый (метание копья).
"Бронза"
Наталья Николайчик (дзюдо класса В1 в весовой категории до 52 кг),
Егор Дементьев (индивидуальная гонка преследования (4000 м) на велотреке),
Юлия Иваницкая (дзюдо в весе до 48 кг),
Юлия Павленко (прыжки в длину).