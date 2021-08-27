Медальний залік третього дня: які результати України на Паралімпіаді-2020
Фото: українська спортсменка Маріанна Шевчук (GettyImages)
Україна виборола на Паралімпіаді в Токіо друге "золото". 27 серпня українські спортсмени завоювали 9 медалей.
Які результати України на Паралімпіаді-2020, в матеріалі РБК-Україна.
Станом на сьогодні, Україна виборола вже 9 медалей.
"Золото"
Маріанна Шевчук (пауерліфтинг),
"Срібло"
Катерина Денисенко (плавання на дистанції 100 метрів на спині),
Сергій Кліпперт (плавання на спині серед спортсменів з порушенням зору (клас S12),
Андрій Трусов (заплив у чоловіків комплексом на дистанції 200 метрів у класі SМ7),
Владислав Білий (метання спису).
"Бронза"
Наталія Ніколайчик (дзюдо класу В1 у ваговій категорії до 52 кг),
Єгор Дементьєв (індивідуальна гонка переслідування (4000 м) на велотреку),
Юлія Іваницька (дзюдо у вазі до 48 кг),
Юлія Павленко (стрибки в довжину).