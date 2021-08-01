Медальні шанси Романчука, бій Хижняка і старт боротьби: за чим стежити на ОІ сьогодні
Сьогодні на Олімпіаді в Токіо розіграють 25 медалей. Україна має реальні шанси поповнити медальну колекцію.
Детальніше про головні події дня - в матеріалі РБК-Україна.
Головна медальна Надія України на Олімпійських іграх 1 серпня в плаванні. Сьогодні рано вранці відбудеться фінальний заплив на дистанції 1500 метрів вільним стилем, де Україну представлятимуть відразу два плавці - Михайло Романчук і Сергій Фролов. При цьому Романчук стартує у фіналі з найкращим показником у кваліфікації - 14:45.99.
Також за медаль має шанс поборотися важкоатлетка Ірина Деха. Крім цього свій бій у чвертьфіналі проведе Олександр Хижняк, який має хороші шанси на отримання медалі в Токіо.
Детальний розклад головних подій дня нижче:
Плавання
Фінал
- Чоловіки, 50 метрів вільним стилем-4:30
Україна не представлена
- Жінки, 50 метрів вільним стилем-4:30
Україна не представлена
- Чоловіки, 1500 метрів вільним стилем-4:44
Україна: Михайло Романчук, Сергій Фролов
- Чоловіки, естафета 4х100 комплекс - 5:15
Україна не представлена
- Жінки, естафета 4х100 комплекс-5:36
Україна не представлена
Важка атлетика
Жінки, 76 кг
Україна: Ірина Деха
- Фінал - 13:50
Стрільба
Швидкісний пістолет, 25 метрів
Україна: Павло Коростильов
- Кваліфікація-2:30
Боротьба
Греко-римська боротьба, чоловіки, 60 кг
- 1/8 фіналу. Ленур Темуров (Україна) - Ельмурат Тасмурадов (Узбекистан)
Вільна Боротьба, жінки, 76 кг
- 1/8 фіналу. Алла Бєлінська (Україна) - Кван Жоу (Китай)
Бокс
Чоловіки, 69-75 кг
- Чвертьфінал. Олександр Хижняк ( Україна) - Юрі Седено-Мартінес (Домініканська Республіка) - 5:18
Легка атлетика
Метання молота
- Жінка. Кваліфікація - 3:10
Україна: Ірина Новожилова, Ірина Климець
Біг з перешкодами
- Жінки, 3000 метрів. Кваліфікація-3:40
Україна: Наталія Стребкова
Стрибки в довжину
- Жінка. Кваліфікація-3:50
Україна: Марина Бех-Романчук
Штовхання ядра
- Жінка. Фінал-4:35
Україна не представлена
Стрибки у висоту
- Чоловік. Фінал - 13:10
Україна не представлена
БІГ, 100 метрів
- Чоловік. Фінал - 15:50
Україна не представлена
Гімнастика
Україна не представлена
Вільні вправи, чоловіки
- Фінал - 11:00
Опорний стрибок, жінки
- Фінал - 11:52
Кінь, чоловіки
- Фінал - 12:41
Паралельні бруси
- Фінал - 13:24
Теніс
Жінки, Парний розряд
- Фінал. Крейчикова / Синякова ( Чехія) - Бенчич / Голубич ( Швейцарія) - 9:00
Чоловіки, індивідуальний розряд
- Фінал. Олександр Звєрєв ( Німеччина) - Карен Хачанов ( Російський олімпійський комітет) - не раніше 10:30
Мікст
- Фінал. Весніна / Карацев (РОК) - Павлюченкова / Рубльов ( РОК)
Вітрильний спорт
Лазер, чоловіки, індивідуальний розряд
Україна не представлена
- Фінал-7:33
Лазер, жінки, індивідуальний розряд
Україна не представлена
- Фінал-8:33
Гольф
Чоловік
- Фінал - 1:30
Фехтування
Чоловіки, командний розряд
Україна не представлена
- Матч за бронзу - 12:30
- Матч за золото - 13:50
Стрибки у воду
Жінки, трамплін 3 метри
Україна не представлена
- Фінал-8:00
Велоспорт
BMX, Фрістайл
Україна не представлена
- Жінки, фінал-3:10
- Чоловіки, фінал-4:20
Бадмінтон
Україна не представлена
Жінки, індивідуальний розряд
- Матч за бронзу - 14:30
- Матч за золото - 15:20