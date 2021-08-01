Медальні шанси Романчука, бій Хижняка і старт боротьби: за чим стежити на ОІ сьогодні

Головна медальна Надія України на Олімпійських іграх 1 серпня в плаванні. Сьогодні рано вранці відбудеться фінальний заплив на дистанції 1500 метрів вільним стилем, де Україну представлятимуть відразу два плавці - Михайло Романчук і Сергій Фролов. При цьому Романчук стартує у фіналі з найкращим показником у кваліфікації - 14:45.99.

Також за медаль має шанс поборотися важкоатлетка Ірина Деха. Крім цього свій бій у чвертьфіналі проведе Олександр Хижняк, який має хороші шанси на отримання медалі в Токіо.

Детальний розклад головних подій дня нижче:

Плавання

Фінал

Чоловіки, 50 метрів вільним стилем-4:30

Україна не представлена

Жінки, 50 метрів вільним стилем-4:30

Україна не представлена

Чоловіки, 1500 метрів вільним стилем-4:44

Україна: Михайло Романчук, Сергій Фролов

Чоловіки, естафета 4х100 комплекс - 5:15

Україна не представлена

Жінки, естафета 4х100 комплекс-5:36

Україна не представлена

Важка атлетика

Жінки, 76 кг

Україна: Ірина Деха

Фінал - 13:50

Стрільба

Швидкісний пістолет, 25 метрів

Україна: Павло Коростильов

Кваліфікація-2:30

Боротьба

Греко-римська боротьба, чоловіки, 60 кг

1/8 фіналу. Ленур Темуров (Україна) - Ельмурат Тасмурадов (Узбекистан)

Вільна Боротьба, жінки, 76 кг

1/8 фіналу. Алла Бєлінська (Україна) - Кван Жоу (Китай)

Бокс

Чоловіки, 69-75 кг

Чвертьфінал. Олександр Хижняк ( Україна) - Юрі Седено-Мартінес (Домініканська Республіка) - 5:18

Легка атлетика

Метання молота

Жінка. Кваліфікація - 3:10

Україна: Ірина Новожилова, Ірина Климець

Біг з перешкодами

Жінки, 3000 метрів. Кваліфікація-3:40

Україна: Наталія Стребкова

Стрибки в довжину

Жінка. Кваліфікація-3:50

Україна: Марина Бех-Романчук

Штовхання ядра

Жінка. Фінал-4:35

Україна не представлена

Стрибки у висоту

Чоловік. Фінал - 13:10

Україна не представлена

БІГ, 100 метрів

Чоловік. Фінал - 15:50

Україна не представлена

Гімнастика

Україна не представлена

Вільні вправи, чоловіки

Фінал - 11:00

Опорний стрибок, жінки

Фінал - 11:52

Кінь, чоловіки

Фінал - 12:41

Паралельні бруси

Фінал - 13:24

Теніс

Жінки, Парний розряд

Фінал. Крейчикова / Синякова ( Чехія) - Бенчич / Голубич ( Швейцарія) - 9:00

Чоловіки, індивідуальний розряд

Фінал. Олександр Звєрєв ( Німеччина) - Карен Хачанов ( Російський олімпійський комітет) - не раніше 10:30

Мікст

Фінал. Весніна / Карацев (РОК) - Павлюченкова / Рубльов ( РОК)

Вітрильний спорт

Лазер, чоловіки, індивідуальний розряд

Україна не представлена

Фінал-7:33

Лазер, жінки, індивідуальний розряд

Україна не представлена

Фінал-8:33

Гольф

Чоловік

Фінал - 1:30

Фехтування

Чоловіки, командний розряд

Україна не представлена

Матч за бронзу - 12:30

Матч за золото - 13:50

Стрибки у воду

Жінки, трамплін 3 метри

Україна не представлена

Фінал-8:00

Велоспорт

BMX, Фрістайл

Україна не представлена

Жінки, фінал-3:10

Чоловіки, фінал-4:20

Бадмінтон

Україна не представлена

Жінки, індивідуальний розряд