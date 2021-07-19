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Медалі для Олімпіади в Токіо виготовили з перероблених смартфонів

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Токіо, Понеділок 19 липня 2021 15:33
Медалі для Олімпіади в Токіо виготовили з перероблених смартфонів Фото: медалі для Олімпіади-2020 виготовили з перероблених гаджетів (facebook.com OlympicStudiesCentre)
Автор: Дмитро Левицький

Для нагородження спортсменів на Олімпійських іграх в Токіо виготовили медалі з незвичного матеріалу. Медалі для олімпійців виготовили з сировини перероблених старих смартфонів та планшетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет України.

Для того, щоб отримати необхідну для виготовлення медалей сировину, японська влада організувала збір непотрібної електроніки. По всій країні розмістили майже 4 тисячі прийомних пунктів.

"Всього було зібрано понад 79 тонн несправної техніки, що включало понад 6 мільйонів одних тільки мобільних телефонів", - зазначили в НОК.

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