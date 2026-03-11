ua en ru
МЭА предлагает взять из резерва более сотни млн баррелей нефти для стабилизации цен, - WSJ

08:00 11.03.2026 Ср
Цены на нефть вернуться в норму?
Эдуард Ткач
МЭА предлагает взять из резерва более сотни млн баррелей нефти для стабилизации цен, - WSJ

Международное энергетические агентство (МЭО) предложило высвободить крупнейшие в истории запасы нефти из резерва, чтобы противодействовать резкому росту цен на нефть, который был вызван войной США и Израиля против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте также: Бензин по 100 гривен? Как новый скачок цен на нефть в мире изменит ценники на АЗС в Украине

По словам источников, такую идею предложили 10 марта на экстренном совещании представителей энергетических ведомств 32 стран-членов МЭА.

Ожидается, что страны примут решение по этому предложению уже сегодня, в среду. Оно будет принято, если никто не выскажет возражений. Но даже если хотя бы одна страна будет против, реализация плана отложится.

Предложение МЭА призвано противодействовать масштабным сбоям, которые вызваны почти полной блокадой Ормузкого пролива. Того самого водного пути, через который ежедневно до войны проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти. Из-за этого с момента начала операции США цены на нефть взлетели на целых 40%, превысив отметку в 100%.

Для того, чтобы решить эту проблему, МЭА предлагает взять из резервов более 182 млн баррелей нефти, что больше, чем страны выпустили на рынок в 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Трамп нанес удар самому себе

Напомним, на днях агентство Reuters написало, что президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов, как сдерживать цены на нефть. Эти планы в том числе связаны с опасениями Белого дома, что подорожание повредит бизнесу в США и повлияет на довыборы в Конгресс США.

Также согласно Reuters, у Трампа рассматривают возможность смягчения нефтяных санкций против России.

Помимо этого CNN писало, что администрация Трампа в панике от роста цен на нефть. Чиновники были готовы к таким событиям на несколько дней, но масштабы и итоговый результат застали их врасплох.

На этом фоне источники WSJ рассказали, что некоторые советники Трампа начали его призвали искать план выхода из войны и прекращать ее.

