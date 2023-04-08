McDonald's скоротить зарплати своїм співробітникам: кого торкнеться

Корпорація McDonald's скоротить заробітну плату для деяких співробітників у рамках реструктуризації, яка включає звільнення та закриття деяких офісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Скорочення та зміни оплати праці торкнуться офісних співробітників McDonald's у Сполучених Штатах та низці європейських представництв у більшості відділів, включаючи маркетинг та аудит.

Повідомляється, що кількість корпоративних співробітників, яких компанія планувала звільнити цього тижня, налічує сотні. Мережа ресторанів швидкого харчування запропонувала деяким співробітникам можливість залишитися у компанії зі скороченням зарплати та низки бонусів.

Раніше повідомлялося, що McDonald's закриває всі свої офіси в США на кілька днів, оскільки компанія готується повідомити співробітників про масові звільнення.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше повідомляла, чому насправді McDonald's може вийти з Казахстану.

Також нещодавно компанія McDonald's остаточно залишила ринок Білорусі. При цьому ресторани швидкого харчування продовжать роботу під російською маркою "Смачно и точка". Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко подякував Богові за вихід McDonald's з його країни.

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