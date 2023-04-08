McDonald's сократит зарплаты своим сотрудникам: кого коснется

Корпорация McDonald's сократит заработную плату для некоторых сотрудников в рамках реструктуризации, которая включает увольнения и закрытие некоторых офисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сокращения и изменения оплаты труда коснутся офисных сотрудников McDonald's в Соединенных Штатах и ряде европейских представительств в большинстве отделов, включая маркетинг и аудит.

Сообщается, что количество корпоративных сотрудников, которых компания планировала уволить на этой неделе, исчисляется сотнями. Сеть ресторанов быстрого питания предложила некоторым сотрудникам возможность остаться в компании с сокращением зарплаты и ряда бонусов.

Ранее сообщалось, что McDonald's закрывает все свои офисы в США на несколько дней, так как компания готовится сообщить сотрудникам о массовых увольнениях.

Напомним, РБК-Украина ранее сообщало, почему на самом деле McDonald's может выйти из Казахстана.

Также недавно компания McDonald's окончательно покинула рынок Беларуси. При этом рестораны быстрого питания продолжат работу под российской маркой "Смачно и точка". Глава белорусского режима Александр Лукашенко в свою очередь поблагодарил Бога за выход McDonald's из его страны.

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