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McDonald's на кілька днів закриє усі свої офіси у США: названо причину

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Вівторок 04 квітня 2023 05:51
McDonald's на кілька днів закриє усі свої офіси у США: названо причину Фото: McDonald's на кілька днів закриє всі офіси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

McDonald's закриває всі свої офіси в США на кілька днів, оскільки компанія готується повідомити співробітників про масові звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Корпоративний персонал компанії в США та деякі співробітники за кордоном повинні працювати з дому, поки компанія повідомляє людей про їхній статус роботи. Повідомляється, що цього тижня McDonald's проінформує своїх співробітників про кадрові рішення, що є частиною масштабної реструктуризації компанії.

У McDonald's працює понад 150 тисяч співробітників на офісних посадах, близько 70% із них перебувають за межами США.

За підсумками 2022 року, глобальний продаж компанії зріс майже на 11%, а продаж у США зріс майже на 6%. Загальна маржа ресторанів мережі зросла на 5%.

"Ми працюємо на високому рівні, але ми можемо працювати ще краще", - сказав генеральний директор Кріс Кемпчинскі у листі співробітникам від 6 січня.

За його словами, у міру того, як компанія змінює свою стратегію, оцінюватимуться ролі та рівні укомплектування персоналом у різних частинах організації, попереду на компанію чекають важкі кадрові обговорення та рішення.

Раніше повідомлялося, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's припиняє роботу в Казахстані.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше повідомляла, чому насправді McDonald's може вийти з Казахстану.

Також нещодавно компанія McDonald's остаточно залишила ринок Білорусі. При цьому ресторани швидкого харчування продовжать роботу під російською маркою "Смачно и точка". Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко подякував Богові за вихід McDonald's з його країни.

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