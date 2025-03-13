McDonald's повертає популярну послугу в різних містах України: де саме та що зміниться

Ресторани McDonald's повертають популярну серед багатьох відвідувачів послугу - продаж сніданків. Ранкове меню вже запрацювало у шістьох містах України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії у соціальних мережах.
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У прес-службі McDonald's Ukraine у соцмережі Х українцям розповіли про новину, "на яку всі так чекали".
"Сніданки повертаються у "МакДональдз"! Ми поступово запускаємо ранкове меню в усіх областях, де працюють наші ресторани, поки що крім регіонів на сході України", - написали у компанії.
Повідомляється, що вже від сьогодні (четверга, 13 березня) щодня насолоджуватись сніданками від McDonald's можна:
Уточнюється, що в ресторанах ранкове меню буде доступним до 10:30, а через доставку Bolt - до 10:15.
"Ми продовжуємо працювати, щоб сніданки повернулися у всіх ресторанах "МакДональдз". Дякуємо за вашу любов та очікування", - підсумували у прес-службі.
Прес-служба McDonald's у Facebook підтвердила повернення в ресторани ранкового меню та пояснила, що сніданки будуть доступні щодня:
У цей період стандартне меню McDonald's буде тимчасово недоступним, що "дозволяє зосередитися на приготуванні страв саме для сніданків".
Водночас деякі улюблені позиції залишаються доступними - кава, десерти, нагетси та інші закуски.
У компанії розповіли, що не просто повертають сніданки, а й роблять їх ще кращими. Уточнюється, що в оновленому ранковому меню McDonald's будуть:
Крім того, до меню можна обрати картоплю та напій будь-якого розміру - за додаткову плату.
Згідно з інформацією McDonald's, ранкове меню буде з'являтись у ресторанах поступово:
"Наразі сніданки повернуться в усіх областях, де працюють наші ресторани, окрім регіонів на сході країни (Полтава, Дніпро, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Олександрія)", - повідомили у компанії.
Зазначається, що ранкове меню не з'явиться також у ресторанах на фудкортах - через особливості їхнього графіка роботи.
"Ми продовжуємо працювати, щоб сніданки повернулися у всіх ресторанах McDonald's", - підсумували у прес-службі.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ресторани McDonald's на території нашої країни тимчасово припинили роботу. Двері для відвідувачів вони відкрили знову лише у 2023 році.
1 червня 2024 року компанія закрила на реконструкцію найвідвідуваніший заклад мережі - ресторан McDonald's на Вокзальній площі у Києві (біля Центрального залізничного вокзалу). 21 листопада він відновив свою роботу після ремонту й повного оновлення.
З 4 грудня ранкове меню - у "тестовому форматі" - з'явилося в ресторанах McDonald's у місті Вінниця.
Крім того, повідомлялося про запровадження McDonald's Ukraine низки змін, які є частиною глобальних зобов'язань компанії щодо відповідального використання ресурсів і зменшення відходів (хоча не всі українці поставилися схвально до подібних ініціатив).
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