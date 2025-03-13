McDonald's возвращает популярную услугу в разных городах Украины: где именно и что изменится

Рестораны McDonald's возвращают популярную среди многих посетителей услугу - продажу завтраков. Утреннее меню уже заработало в шести городах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в социальных сетях.
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В пресс-службе McDonald's Ukraine в соцсети Х украинцам рассказали о новости, "которую все так ждали".
"Завтраки возвращаются в "МакДональдз"! Мы постепенно запускаем утреннее меню во всех областях, где работают наши рестораны, пока кроме регионов на востоке Украины", - написали в компании.
Сообщается, что уже с сегодняшнего дня (четверга, 13 марта) ежедневно наслаждаться завтраками от McDonald's можно:
Уточняется, что в ресторанах утреннее меню будет доступно до 10:30, а через доставку Bolt - до 10:15.
"Мы продолжаем работать, чтобы завтраки вернулись во всех ресторанах "МакДональдз". Спасибо за вашу любовь и ожидание", - подытожили в пресс-службе.
Пресс-служба McDonald's в Facebook подтвердила возвращение в рестораны утреннего меню и объяснила, что завтраки будут доступны ежедневно:
В этот период стандартное меню McDonald's будет временно недоступным, что "позволяет сосредоточиться на приготовлении блюд именно для завтраков".
В то же время некоторые любимые позиции остаются доступными - кофе, десерты, наггетсы и другие закуски.
В компании рассказали, что не просто возвращают завтраки, но и делают их еще лучше. Уточняется, что в обновленном утреннем меню McDonald's будут:
Кроме того, в меню можно выбрать картофель и напиток любого размера - за дополнительную плату.
Согласно информации McDonald's, утреннее меню будет появляться в ресторанах постепенно:
"Сейчас завтраки вернутся во всех областях, где работают наши рестораны, кроме регионов на востоке страны (Полтава, Днепр, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Александрия)", - сообщили в компании.
Отмечается, что утреннее меню не появится также в ресторанах на фудкортах - из-за особенностей их графика работы.
"Мы продолжаем работать, чтобы завтраки вернулись во всех ресторанах McDonald's", - подытожили в пресс-службе.
Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину рестораны McDonald's на территории нашей страны временно прекратили работу. Двери для посетителей они открыли снова только в 2023 году.
1 июня 2024 года компания закрыла на реконструкцию самое посещаемое заведение сети - ресторан McDonald's на Вокзальной площади в Киеве (возле Центрального железнодорожного вокзала). 21 ноября он возобновил свою работу после ремонта и полного обновления.
С 4 декабря утреннее меню - в "тестовом формате" - появилось в ресторанах McDonald's в городе Винница.
Кроме того, сообщалось о введении McDonald's Ukraine ряда изменений, которые являются частью глобальных обязательств компании по ответственному использованию ресурсов и уменьшению отходов (хотя не все украинцы отнеслись одобрительно к подобным инициативам).
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