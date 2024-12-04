McDonald's повертає популярну послугу, але не для всіх: про що йдеться
З 4 грудня в ресторанах McDonald's у місті Вінниця з'явилося ранкове меню - у "тестовому форматі".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії у соцмережі Х.
Що відомо про "тестові" сніданки від McDonald's
У McDonald's Ukraine розповіли, що відсьогодні, 4 грудня, "у вінницьких ресторанах у тестовому форматі з'явилося довгоочікуване ранкове меню".
McDonald's тестує повернення сніданків у Вінниці (інфографіка: facebook.com/McDonaldsUA)
У компанії одразу ж відповіли на основні запитання, що можуть з'явитись в українців після такої новини.
"Чому саме Вінниця? У місті працюють кілька ресторанів з різними каналами продажів, що оптимально для тесту", - пояснили поціновувачам McDonald's.
Прес-служба компанії у Facebook додала, що провести тест у Вінниці вирішили через декілька операційних факторів:
- оптимальну для тесту кількість ресторанів у місті
- оптимальний для тесту потік клієнтів
Вінниця - оптимальне для тесту місто (інфографіка: facebook.com/McDonaldsUA)
"Чи планується запуск в інших містах? Тестування допоможе нам оцінити можливості масштабування сніданків та операційну готовність до повернення ранкового меню на постійній основі та запуску в інших містах", - розповіли у McDonald's.
У Facebook додали, що тестування у Вінниці допоможе зрозуміти:
- як найкраще адаптувати формат сніданків до сучасних умов
- як інтегрувати ранкове меню в роботу ресторанів
"Тест триватиме декілька місяців, після чого ми прийматимемо рішення про розширення сніданків в інших містах", - уточнили у мережі закладів швидкого харчування.
Тест сніданків у Вінниці триватиме кілька місяців (інфографіка: facebook.com/McDonaldsUA)
"Щиро сподіваємося, що тест пройде успішно та ви зможете якнайшвидше замовити сніданки у своєму місті. Дякуємо за терпіння та розуміння", - підсумували у McDonald's Ukraine.
Допис McDonald's Ukraine (скриншот: x.com/McDonaldsUA)
McDonald's в Україні
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ресторани McDonald's на території нашої країни тимчасово припинили роботу. Двері для відвідувачів вони відкрили знову лише у 2023 році.
Наприкінці березня 2024 року стало відомо, що McDonald's Ukraine планує відкриття ресторанів в Ужгороді та Чернівцях.
1 червня компанія закрила на реконструкцію найвідвідуваніший заклад мережі - ресторан McDonald's на Вокзальній площі у столиці (біля Центрального залізничного вокзалу).
21 листопада він відновив свою роботу після ремонту й повного оновлення.
Крім того, повідомлялося про запровадження McDonald's Ukraine низки змін, які є частиною глобальних зобов'язань компанії щодо відповідального використання ресурсів і зменшення відходів (хоча не всі українці поставилися схвально до подібних ініціатив).
Читайте також, скільки всього McDonald's у світі та в яких країнах немає жодного ресторану компанії.
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