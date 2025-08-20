McDonald’s повернув українське меню: які нові бургери вже можна спробувати

У мережі ресторанів з’явилися два нові бургери.

"Ви чекали на українські бургери - і ось вони! Один - зі свининою та соусом із хріном, а другий - із ніжною курочкою та часниковим соусом", - йдеться у повідомленні.

Житній бургер із куркою та часниковим соусом складається із житньої булочки, курки, бекону, сиру чедер, солоних огірків, свіжого салату та цибулі, часникового та медово-гірчичного соусів.



Житній бургер із куркою та часниковим соусом (фото: mcdonalds.com)

Житній бургер зі свининою та соусом із хріном складається із житньої булочки, свинини, сиру чедер, огірків, свіжого салату і цибулі, соусу із хріном.



Житній бургер зі свининою та соусом із хріном (фото: mcdonalds.com)

Також у меню додали Картоплю Фрі з грибним соусом та смаженою цибулею.



Картопля Фрі з грибним соусом і смаженою цибулею (фото: mcdonalds.com)