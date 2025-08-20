RU

Общество Образование Деньги Изменения

McDonald's вернул украинское меню: какие новые бургеры уже можно попробовать

Фото: McDonald's в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

McDonald's вернул в свои рестораны в нашей стране украинское меню. Гостям предлагают новые блюда.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

В сети ресторанов появились два новых бургера.

"Вы ждали украинские бургеры - и вот они! Один - со свининой и соусом с хреном, а второй - с нежной курочкой и чесночным соусом", - говорится в сообщении.

Ржаной бургер с курицей и чесночным соусом состоит из ржаной булочки, курицы, бекона, сыра чеддер, соленых огурцов, свежего салата и лука, чесночного и медово-горчичного соусов.


Ржаной бургер с курицей и чесночным соусом (фото: mcdonalds.com)

Ржаной бургер со свининой и соусом с хреном состоит из ржаной булочки, свинины, сыра чеддер, огурцов, свежего салата и лука, соуса с хреном.


Ржаной бургер со свининой и соусом с хреном (фото: mcdonalds.com)

Также в меню добавили Картофель Фри с грибным соусом и жареным луком.


Картофель Фри с грибным соусом и жареным луком (фото: mcdonalds.com)

Ранее РБК-Украина писало, что McDonald's в Украине постепенно отказывается от пластиковых трубочек и крышечек: в залах напитки подают без них, а для напитков на вынос вводят бумажные крышечки Strawless Lid. Это часть экологической инициативы по уменьшению одноразового пластика.

Также мы рассказывали, как сделать поход в McDonald's менее вредным для здоровья. Нутрициолог советует выбирать блюда на гриле вместо панированных, заменять булку на салат, брать напитки без сахара, избегать соусов и больших порций. Такие выборы помогут снизить калорийность рациона и уменьшить риск проблем с весом и здоровьем.

