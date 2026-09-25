У McDonald's підтвердили атаку по складу на Київщині

Атака на склад з продукцією McDonald's

У компанії підтвердили, що росіяни атакували дронами склад її логістичного партнера на Київщині.

"Найголовніше, що ніхто не постраждав", - уточнили у McDonald's.

І додали, що наразі ресторани компанії працюють у звичному режимі.

"Ми продовжуємо оцінювати можливий вплив цієї ситуації на наші операційні процеси", - кажуть у компанії.

Зеленський про удар по складу

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив пошкодження під час дронової атаки складу, пов'язаного з McDonald's.

"Ударний дрон проти звичайних продуктів", - зауважив президент.