У McDonald's підтвердили атаку по складу на Київщині

25 вересня склад логістичного партнера компанії McDonald's був атакований безпілотником. Обстріл відбувся на Київщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби McDonald's Ukraine у Facebook.
У компанії підтвердили, що росіяни атакували дронами склад її логістичного партнера на Київщині.
"Найголовніше, що ніхто не постраждав", - уточнили у McDonald's.
І додали, що наразі ресторани компанії працюють у звичному режимі.
"Ми продовжуємо оцінювати можливий вплив цієї ситуації на наші операційні процеси", - кажуть у компанії.
Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив пошкодження під час дронової атаки складу, пов'язаного з McDonald's.
"Ударний дрон проти звичайних продуктів", - зауважив президент.
Також РБК-Україна писало, що у Києві внаслідок ракетного удару зазнали значних руйнувань головне виробництво та логістичний склад компанії "ТК-Домашній текстиль".
Крім того, окупанти у ніч на 23 вересня та зранку цього ж дня активно атакували Київ дронами. Внаслідок в одному з районів пошкоджено склад.