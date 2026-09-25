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В McDonald's подтвердили атаку по складу в Киевской области

19:09 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Склад продукции McDonald's атаковали дроны (Getty Images)

25 сентября склад логистического партнера компании McDonald's был атакован беспилотником. Обстрел произошел в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы McDonald's Ukraine в Facebook.

Атака на склад с продукцией McDonald's

В компании подтвердили, что россияне атаковали дронами склад ее логистического партнера в Киевской области.

"Самое главное, что никто не пострадал", - уточнили в McDonald's.

И добавили, что в настоящее время рестораны компании работают в обычном режиме.

"Мы продолжаем оценивать возможное влияние этой ситуации на наши операционные процессы", - говорят в компании.

Зеленский об ударе по складу

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил повреждение во время дроновой атаки склада, связанного с McDonald's.

"Ударный дрон против обычных продуктов", - заметил президент.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве в результате ракетного удара потерпели значительные разрушения главное производство и логистический склад компании "ТК-Домашний текстиль".

Кроме того, оккупанты в ночь на 23 сентября и утром в этот же день активно атаковали Киев дронами. В результате в одном из районов поврежден склад.

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