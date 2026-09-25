В McDonald's подтвердили атаку по складу в Киевской области

Атака на склад с продукцией McDonald's

В компании подтвердили, что россияне атаковали дронами склад ее логистического партнера в Киевской области.

"Самое главное, что никто не пострадал", - уточнили в McDonald's.

И добавили, что в настоящее время рестораны компании работают в обычном режиме.

"Мы продолжаем оценивать возможное влияние этой ситуации на наши операционные процессы", - говорят в компании.

Зеленский об ударе по складу

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил повреждение во время дроновой атаки склада, связанного с McDonald's.

"Ударный дрон против обычных продуктов", - заметил президент.