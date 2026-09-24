Росія зруйнувала балістикою фабрику "ТК-Домашній текстиль" у Києві (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співвласника групи "Текстиль-Контакт" Олександра Соколовського.

За його словами, нічний ракетний удар спричинив серйозні пошкодження. Водночас він наголосив, що внаслідок обстрілу жоден зі співробітників не постраждав.

"Дуже важко про це писати. Сьогодні вночі ворог добрався і до нас. Це був приліт балістики до нашого головного виробництва та логістичного складу "ТК-Домашній Текстиль". На жаль, є значні руйнування всього того, що створювали роками. Але головне - ніхто зі співробітників не постраждав", - повідомив він.

Соколовський подякував клієнтам і постачальникам за підтримку і розуміння. Він підкреслив, що компанія зробить все, щоб не підвести їх і надалі виконувати усі взяті на себе зобов'язання.

Фото: наслідки ворожого удару по фабриці "ТК-Домашній текстиль" (facebook.com/sokolovsky.inform)

"Ми тримаємось і як би не було важко і боляче, будемо жити і "робити своє". Головне - що є потужна і професійна команда, а це головний наш скарб та капітал", - наголосив співвласник "Текстиль-Контакт".