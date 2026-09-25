ua en ru
Пт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Росія ударила дронами по складу McDonald's, - Зеленський

16:42 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Росія ударила дронами по складу McDonald's, - Зеленський Ілюстративне фото: Росія атакувала склад McDonald's (скрин з відео)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Росія цинічно б'є дронами по цивільних об'єктах України, які забезпечують людей продовольчими товарами. Сьогодні країна-агресорка атакувала склад McDonald's.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента України Володимира Зеленського у Telegram і начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка у Telegram.

Росія била по McDonald's

Зеленський зазначив, що 25 вересня були російські удари дронами по складу, що використовується Макдональдзом.

"Ударний дрон проти звичайних продуктів", - зауважив президент.

За його словами, Росія постійно розширює свою ескалаційну операцію.

"Американський та інший бізнес, датацентри, провайдери інтернету - все звичайне життя для Росії просто мішень. Все це бʼє по можливостях людей бути на звʼязку, навчатися, працювати", - каже він.

Зеленський закликав світ відреагувати на ці удари, щоб Росія відчувала відповіді на свій терор.

"Наша далекобійність і санкції світу повинні обʼєднано працювати саме на це - на конкретні наслідки для Росії", - повідомив він.

Удари по Київщині

Зеленський не уточнив, де саме Росія ударила по складу McDonald's.

Проте голова Київської ОДА Тимур Ткаченко повідомляв, що сьогодні окупанти двічі атакували складські приміщення у Броварському районі Київщини.

Один удар було завдано ще вночі, інший - протягом дня.

"Броварський район - пошкоджено складські приміщення та приватний будинок. Рятувальники ліквідують пожежу на складах", - каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти 25 вересня атакували дроном офісну будівлю у Солом'янському районі Києва. Внаслідок атаки є постраждалі і загиблі.

Крім того, у Києві внаслідок атаки РФ було пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
Новини
Який вигляд має бізнес-центр "Інком" у Києві після атаки РФ: фото та відео
Який вигляд має бізнес-центр "Інком" у Києві після атаки РФ: фото та відео
Аналітика
У Польщі немає іншого ворога, крім Росії: інтерв'ю з послом України Василем Боднарем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ У Польщі немає іншого ворога, крім Росії: інтерв'ю з послом України Василем Боднарем