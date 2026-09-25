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У McDonald's підтвердили атаку по складу на Київщині

19:09 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Бджола
У McDonald's підтвердили атаку по складу на Київщині
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25 вересня склад логістичного партнера компанії McDonald's був атакований безпілотником. Обстріл відбувся на Київщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби McDonald's Ukraine у Facebook.

Атака на склад з продукцією McDonald's

У компанії підтвердили, що росіяни атакували дронами склад її логістичного партнера на Київщині.

"Найголовніше, що ніхто не постраждав", - уточнили у McDonald's.

І додали, що наразі ресторани компанії працюють у звичному режимі.

"Ми продовжуємо оцінювати можливий вплив цієї ситуації на наші операційні процеси", - кажуть у компанії.

Зеленський про удар по складу

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив пошкодження під час дронової атаки складу, пов'язаного з McDonald's.

"Ударний дрон проти звичайних продуктів", - зауважив президент.

Також РБК-Україна писало, що у Києві внаслідок ракетного удару зазнали значних руйнувань головне виробництво та логістичний склад компанії "ТК-Домашній текстиль".

Крім того, окупанти у ніч на 23 вересня та зранку цього ж дня активно атакували Київ дронами. Внаслідок в одному з районів пошкоджено склад.

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