В McDonald's подтвердили атаку по складу в Киевской области
25 сентября склад логистического партнера компании McDonald's был атакован беспилотником. Обстрел произошел в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы McDonald's Ukraine в Facebook.
Атака на склад с продукцией McDonald's
В компании подтвердили, что россияне атаковали дронами склад ее логистического партнера в Киевской области.
"Самое главное, что никто не пострадал", - уточнили в McDonald's.
И добавили, что в настоящее время рестораны компании работают в обычном режиме.
"Мы продолжаем оценивать возможное влияние этой ситуации на наши операционные процессы", - говорят в компании.
Зеленский об ударе по складу
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил повреждение во время дроновой атаки склада, связанного с McDonald's.
"Ударный дрон против обычных продуктов", - заметил президент.
Также РБК-Украина писало, что в Киеве в результате ракетного удара потерпели значительные разрушения главное производство и логистический склад компании "ТК-Домашний текстиль".
Кроме того, оккупанты в ночь на 23 сентября и утром в этот же день активно атаковали Киев дронами. В результате в одном из районов поврежден склад.