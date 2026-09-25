В McDonald's подтвердили атаку по складу в Киевской области

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25 сентября склад логистического партнера компании McDonald's был атакован беспилотником. Обстрел произошел в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы McDonald's Ukraine в Facebook.

Атака на склад с продукцией McDonald's В компании подтвердили, что россияне атаковали дронами склад ее логистического партнера в Киевской области. "Самое главное, что никто не пострадал", - уточнили в McDonald's. И добавили, что в настоящее время рестораны компании работают в обычном режиме. "Мы продолжаем оценивать возможное влияние этой ситуации на наши операционные процессы", - говорят в компании. Зеленский об ударе по складу Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил повреждение во время дроновой атаки склада, связанного с McDonald's. "Ударный дрон против обычных продуктов", - заметил президент.