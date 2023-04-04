McDonald's на несколько дней закроет все свои офисы в США: названа причина
McDonald's закрывает все свои офисы в США на несколько дней, так как компания готовится сообщить сотрудникам о массовых увольнениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Корпоративный персонал компании в США и некоторые сотрудники за границей должны работать из дома, пока компания уведомляет людей об их статусе работы. Сообщается, что на этой неделе McDonald's проинформирует своих сотрудников о кадровых решениях, которые являются частью масштабной реструктуризации компании.
В McDonald's работает более 150 тысяч сотрудников на офисных должностях, около 70% из них находятся за пределами США.
По итогам 2022 года, глобальные продажи компании выросли почти на 11%, а продажи в США выросли почти на 6%. Общая маржа ресторанов сети выросла на 5%.
"Мы работаем на высоком уровне, но мы можем работать еще лучше", - сказал генеральный директор Крис Кемпчински в письме сотрудникам от 6 января.
По его словам, по мере того, как компания меняет свою стратегию, будут оцениваться роли и уровни укомплектования персоналом в различных частях организации, впереди компанию ждут трудные кадровые обсуждения и решения.
Ранее сообщалось, что Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приостанавливает работу в Казахстане.
Напомним, РБК-Украина ранее сообщало, почему на самом деле McDonald's может выйти из Казахстана.
Также недавно компания McDonald's окончательно покинула рынок Беларуси. При этом рестораны быстрого питания продолжат работу под российской маркой "Смачно и точка". Глава белорусского режима Александр Лукашенко в свою очередь поблагодарил Бога за выход McDonald's из его страны.
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