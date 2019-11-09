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Мазуру завтра будут избирать меру пресечения, - Денисова

Новости » Политика     09.11.2019 - 22:03
Мазуру завтра будут избирать меру пресечения, - Денисова
Фото: Игорь Мазур (facebook.com)

Заседание состоится завтра, 10 ноября

Заседание суда по избранию меры пресечения украинцу Игорю Мазуру состоится в Польше в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

По данным Денисовой, завтра в 11 часов польская прокуратура в городе Хелм рассмотрит вопрос избрания меры пресечения задержанному украинцу Мазуру.

"Завтра, 10 ноября, в 11.00 прокуратура в городе Хелм будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения Игорю Мазуру", - написала омбудсмен.

Как известно, в субботу, 9 ноября, в Польше по запросу России задержали украинского активиста Игоря Мазура. Сейчас Мазура удерживают на пункте пропуска "Дорогуск" в Польше. Пока неизвестно, в чем именно обвиняют Мазура.

Напомним, ранее в украинском консульстве сообщили, что судебное заседание по избранию меры пресечения Мазуру состоится в Польше до вторника, 12 ноября. После избрания меры пресечения начнется рассмотрение вопроса об экстрадиции Мазура в РФ.

Также РБК-Украина писало, что под посольством Польши в Киеве собралась акция в поддержку задержанного украинца Мазура. Участники требуют от польских правоохранителей как можно скорее отпустить Мазура.

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