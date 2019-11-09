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Судебное заседания по делу Мазура состоится до 12 ноября

Новости » Общество     09.11.2019 - 17:37
Судебное заседания по делу Мазура состоится до 12 ноября
Фото: Игорь Мазур (facebook.com)

На судебном заседании Мазуру изберут меру пресечения

До 12 ноября состоится судебное заседание по вопросу об избрании меры пресечения активисту Игорю Мазуру в виде временного ареста. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый.

По его словам, только после этого состоится второе судебное заседание по вопросу его экстрадиции в Российскую Федерацию.

"Сейчас Мазур находится на пункте пропуска Дорогуск в пограничном подразделении. Завтра врядли будет решаться (вопрос об экстрадиции Мазура в Польшу - ред.) Я думаю, что в ближайшее время, где-то до 12-го числа будет судебное заседание по избрании ему меры пресечения. Это будет скорее всего временный арест. А потом уже будет судебное заседание, с тем, которое будет уже рассматривать непосредственный запрос об экстрадиции ", - заявил Кучерявый.

Напомним, в Польше 9 ноября на пограничном пункте "Дорогуск" был задержан украинский активист Игорь Мазур по запросу Российской Федерации. Как сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук, в запросе РФ обвиняет Мазура в терроризме, а именно в участии в первой чеченской войне на стороне войск президента Чечни генерала Джохара Дудаева в составе батальона УНСО "Викинг".

При этом, по какой именно статье был задержан Мазур в украинском консульстве в Польше не сообщили. По словам Юрия Кучерявого, Мазур находился в розыске Интерпола, но официальных данных пока у украинской стороны нет.

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