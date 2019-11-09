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Вопрос экстрадиции украинца Мазура в Россию будет решать польская сторона, - консул

Новости » Общество     09.11.2019 - 17:41
Вопрос экстрадиции украинца Мазура в Россию будет решать польская сторона, - консул
Фото: Игорь Мазур (facebook.com/denisovaombudsman)

Украинца Мазура задержали сегодня в Польше

Вопрос экстрадиции украинца Игоря Мазура в Россию будет решать польская сторона. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый.

По данным Кучерявого, Мазур приехал в Польшу по приглашению знакомых.

Также, отвечая на вопрос РБК-Украина о том, есть ли такая возможность, чтобы украинца Мазура не экстрадировали в Россию, он отметил, что это будет решать польская сторона.

"Этот вопрос будет рассматривать польская сторона. Это будет рассматривать суд. Суд должен принять решение, выдавать его Российской Федерации, или его не выдавать", - сообщил Кучерявый.

Напомним, сегодня в Польше по запросу Российской Федерации был задержан украинский активист Игорь Мазур. Сейчас он находится на пункте пропуска Дорогуск в пограничном подразделении. На данный момент не известно, какую статью вменяют Мазуру. По информации констульства, до 12 ноября суд в Польше должен избрать Мазуру меру пресечения, после чего будет рассматриваться вопрос об экстрадиции украинца в РФ.

Как известно, в знак протеста из-за задержания Мазура под зданием посольства Польши в Киеве сегодня запланирована акция.

Судебное заседания по делу Мазура состоится до 12 ноября Консулы Украины в Польше пока не знают по какой статье задержан Мазур
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