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Мазура привезли на допрос в прокуратуру

Новости » Общество     10.11.2019 - 13:33
Мазура привезли на допрос в прокуратуру
Фото: Игорь Мазур (facebook.com)

Суд над Мазуром состоится в Люблине

Украинца Игоря Мазура, накануне задержанного польскими пограничниками, привезли в прокуратуру Хелма (Польша) для проведения следственных действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, украинского активиста Мазура около 12 часов дня привезли в отдел Окружной прокуратуры Хелма. Сейчас его спрашивают.

Украинский консул Артем Валах рассказал, что из-за резонансного характера дела суд над Мазуром, где изберут меру пресечения, состоится в Люблине. Предварительно, судебное заседание состоится утром 11 ноября.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в воскресенье, 10 ноября, в Польше рассмотрят вопрос избрания меры пресечения задержанному украинскому активисту Игорю Мазуру. Предполагалось, что судебное заседание начнется в 11 часов.

Кроме того, сегодня заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что украинское внешнеполитическое ведомство выработало стратегию защиты украинца Мазура в польском суде. Кирилич также отметил, что заседание суда состоится 10 ноября.

Украинский активист и сотрудник Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игорь Мазур 9 ноября был задержан польскими пограничниками в пункте "Дорогуск" . Мазура задержали по запросу Российской Федерации.

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