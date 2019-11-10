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Мазура привезли на допит в прокуратуру

Новини » Суспільство     10.11.2019 - 13:33
Мазура привезли на допит в прокуратуру
Фото: Ігор Мазур (facebook.com)

Суд над Мазуром відбудеться в Любліні

Українця Ігоря Мазура, напередодні затриманого польськими прикордонниками, привезли в прокуратуру Холма (Польща) для проведення слідчих дій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, українського активіста Мазура близько 12-ї години дня привезли у відділ Окружної прокуратури Холма. Наразі його допитуються.

Український консул Артем Валах розповів, що через резонансний характер справи суд над Мазуром, де оберуть запобіжний захід, відбудеться в Любліні. Попередньо, судове засідання відбудеться вранці 11 листопада.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що у неділю, 10 листопада, у Польщі розглянуть питання обрання запобіжного заходу затриманому українському активісту Ігорю Мазуру. Передбачалося, що судове засідання розпочнеться об 11-й годині.

Крім того, сьогодні заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич заявив, що українське зовнішньополітичне відомство виробило стратегію захисту українця Мазура в польському суді. Кирилич також зазначав, що засідання суду відбудеться 10 листопада.

Український активіст та співробітник Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігорь Мазур 9 листопада був затриманий польськими прикордонниками в пункті "Дорогуськ" . Мазура затримали за запитом Російської Федерації.

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