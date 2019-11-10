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Стратегия защиты Мазура выработана, - МИД

Новости » Политика     10.11.2019 - 11:31
Стратегия защиты Мазура выработана, - МИД
Фото: Игорь Мазур (facebook.com/denisovaombudsman)

Сегодня, 10 ноября, суд изберет меру пресечения Мазуру

Сегодня, 10 ноября, прокуратура Польши проведет процессуальные действия, а суд изберет меру пресечения украинцу Игорю Мазуру. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По словам Кирилича, украинское внешнеполитическое ведомство разработало стратегию защиты Мазура в суде.

"Стратегия защиты выработана, консулы имеют опыт защиты прав украинцев в таких делах, которые заканчивались освобождением задержанных соотечественников", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше объяснили ситуацию с задержанием украинского активиста Игоря Мазура. Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Мазура задерживала пограничная служба, которая не знает, какую функцию выполняет человек, входящий в список Интерпола.

Как известно, в субботу, 9 ноября, в Польше на пограничном пункте "Дорогуск" правоохранители задержали украинского активиста Игоря Мазура, который также является сотрудником Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека. Задержание было произведено по запросу Российской Федерации.

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