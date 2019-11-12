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Мазура повинні виключити з розшуку Інтерполу найближчим часом, - Зеркаль

Новини » Політика     12.11.2019 - 16:16
Мазура повинні виключити з розшуку Інтерполу найближчим часом, - Зеркаль
Фото: Олена Зеркаль (mfa.gov.ua)

Зеркаль зазначила, що МВС подали подання про зняття Мазура з розшуку

Україна очікує, що затриманого в Польщі українського активіста Ігоря Мазура виключать з розшуку Інтерполу після відповідного звернення Міністерства внутрішніх справ. Про це заявила заступник глави Міністерства закордонних справ України Олена Зеркаль під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що Мазура повинні виключити з цього переліку найближчим часом.

"Я тільки що мала контакт з Геращенко (заступником голови МВС - ред.), і він сказав, що Мазур повинен бути знятий з цього переліку найближчим часом. Ще в суботу вони подали подання і чекають найближчим часом, що генеральний секретар Інтерполу прийме відповідне рішення", - зазначила вона.

Нагадаємо, 9 листопада Ігор Мазур був затриманий у Польщі на кордоні "Дорогуськ". Затримання було проведено за запитом Російської Федерації. За словами колишнього нардепа Ігоря Мосійчука, Росія звинувачує Мазура в тероризмі, а саме в участі у першій чеченській війні на боці військ президента Чечні генерала Джохара Дудаєва у складі батальйону УНСО "Вікінг".

Пізніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив дану інформацію. І зазначив, що Росія звинувачує Мазура в участі в бойових діях на території Чечні в 1994-2000 роках.

Також РБК-Україна повідомляло, що Ігор Мазур провів зустріч з українським консулом у Любліні. Заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич заявив, що консул України виїхав до місця затримання Мазура, зустрівся із затриманим, надав необхідну консультацію. Вони також обговорили питання адвокатського захисту. В даний час опрацьовується комплекс питань щодо захисту прав затриманого громадянина України.

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