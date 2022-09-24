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Mazda роздумує над припиненням виробництва в Росії

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Субота 24 вересня 2022 18:19
Mazda роздумує над припиненням виробництва в Росії Фото: Mazda роздумує над припиненням виробництва в Росії (facebook.com/MazdaUK)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Японська автомобілебудівна компанія Mazda Motor Corp обговорює припинення виробництва своїх автомобілів на заводі спільного підприємства у Владивостоці в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Японський автовиробник, який минулого року продав 30 тисяч автомобілів у Росії, заявив у березні, що експорт деталей для заводу буде припинено, а виробництво буде припинено, коли запаси закінчаться. Він управляє заводом разом із російським автовиробником Sollers.

При цьому Mazda не прийняла рішення про припинення продажу та технічного обслуговування автомобілів у Росії.

Термінів зупинки виробництва на Владивостоцькому заводі не було наведено.

Зазначимо, що японський автоконцерн Toyota остаточно припиняє виробництво автомобілів у Санкт-Петербурзі.

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