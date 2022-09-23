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Toyota офіційно оголосила про припинення виробництва автомобілів в Росії

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Росія, П'ятниця 23 вересня 2022 17:29
Toyota офіційно оголосила про припинення виробництва автомобілів в Росії Фото: Toyota офіційно оголосила про припинення виробництва автомобілів в Росії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Японський автоконцерн Toyota припиняє виробництво на заводі ТОВ "Тойота Мотор" у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Компанія зупинила виробництво в Санкт-Петербурзі 4 березня через серйозні порушення в логістичних ланцюжках поставок ключових матеріалів та деталей.

При цьому компанія зберігала повний штат співробітників та забезпечувала готовність підприємства відновити виробництво у будь-який момент.

"Проте через шість місяців ми не змогли виробити підхід, який дозволив би нам повернутися до повноцінної діяльності, і не бачимо можливості для відновлення виробництва в найближчому майбутньому", - сказано в заяві.

При цьому операційна діяльність московського офісу ТОВ "Тойота Мотор" буде оптимізована та реструктурована з фокусом на підтримку дилерської мережі для продовження обслуговування клієнтів Toyota та Lexus в РФ.

Компанія пропонує співробітникам підтримку, включаючи допомогу у подальшому працевлаштуванні, навчанні та підвищені виплати.

Зазначимо, що на майданчику в Петербурзі випускалися моделі Camry та RAV4. Потужності було розраховано на випуск 100 тисяч автомобілів на рік.

Раніше "Комерсант" повідомляв, що майданчик Toyota в Санкт-Петербурзі буде законсервований і згодом, можливо, проданий.

Крім того, дочірня компанія Toyota, японський виробник вантажівок та автобусів Hino Motors, відмовилася від планів із введення в експлуатацію свого російського заводу в Хімках Московської області.

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Toyota Motor Corp
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