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Mazda размышляет о прекращении производства в России

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Суббота 24 сентября 2022 18:19
Mazda размышляет о прекращении производства в России Фото: Mazda размышляет о прекращении производства в России (facebook.com/MazdaUK)
Автор: Елизавета Драбкина

Японская автомобилестроительная компания Mazda Motor Corp обсуждает прекращение производства своих автомобилей на заводе совместного предприятия во Владивостоке в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Японский автопроизводитель, продавший в прошлом году 30 тысяч автомобилей в России, заявил в марте, что экспорт деталей для завода будет прекращен, а производство будет прекращено, когда запасы закончатся. Он управляет заводом вместе с российским автопроизводителем Sollers.

При этом Mazda не приняла решения о прекращении продаж и технического обслуживания автомобилей в России.

Сроки остановки производства на Владивостокском заводе не были приведены.

Отметим, что японский автоконцерн Toyota окончательно прекращает производство автомобилей в Санкт-Петербурге.

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