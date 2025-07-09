Нічний обстріл Луцька: місто атакували чотири "Кинджали" та одна крилата ракета
Цієї ночі Луцьк пережив найбільш масовану атаку від початку повномасштабної війни. Місто атакували десятки дронів та п'ять ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Луцька Ігоря Поліщука в ефірі телемарафону.
За словами Поліщука, під час обстрілу місто атакували:
- близько 50 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed та інші;
- чотири "Кинджали";
- одна крилата ракета.
Під час атаки пошкодження отримало одне підприємство, де виникла пожежа через падіння уламків ворожої повітряної цілі.
"Маємо також ушкодження на території одного з гаражних кооперативів. Один гараж знищено. На території чотирьох є пожежа. Дякуємо рятувальникам. На цю хвилину всі пожежі локалізовані", - заявив він.
Міський голова відзначив, що внаслідок обстрілу жертв та постраждалих немає.
Обстріл України у ніч на 9 липня
У ніч проти 9 липня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по території України, використавши загалом 741 засіб повітряного нападу. З них основну частину становили 728 ударних дронів Shahed та безпілотників-імітаторів. Також окупанти застосували сім крилатих ракет типу Х-101/"Іскандер-К" та шість аеробалістичних ракет "Кинджал".
За інформацією Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), протиповітряна оборона (ППО) змогла знешкодити 718 цілей.
За словами начальника комунікацій Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрія Ігната, однією з головних цілей для ворога був аеродром.
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