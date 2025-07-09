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Почти по всей Украине тревога из-за "Шахедов": где риск ударов

Среда 09 июля 2025 23:11
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Почти по всей Украине тревога из-за "Шахедов": где риск ударов Фото: россияне массированно атакуют Украину ударными дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

Первые группы дронов зашли в воздушное пространство Украины около 18:00 через Сумскую область и двигались в направлении Черниговской области.

Позже враг осуществил повторные пуски из Брянской области.

По состоянию на 22:46 российские "Шахеды" двигались:

  • несколько групп в центре, на западе Харьковщины курсом на запад;
  • на Сумщине, курсом на Черниговщину, Полтавщину;
  • на севере Черниговской области, курсом на запад;
  • на юго-востоке Черниговщины, курсом на Полтавщину;
  • на севере, в центре Полтавщины курсом на юг;
  • на востоке Черкасской области курсом на юг;
  • в центре Днепропетровщины курсом на Павлоград;
  • на юге Волыни курсом на Львовщину;
  • на востоке Львовской области курсом на юг.

По состоянию на 23:43 российские ударные дроны двигались:

  • новая группа с юга на Николаевскую область, курсом на Николаев;
  • новая группа на севере Херсонской области курсом на Никополь;
  • большая группа на севере Сумской и Черниговской областей курсом на запад, на Чернигов;
  • большая группа на юге Сумской области, юге Черниговской области, севере Полтавской области, курсом на юго-запад;
  • группа на северо-востоке Черкасской области, курсом на запад, Днепропетровскую область;
  • группа на западе, в центре Харьковской области, курсом на Полтавскую область, Днепропетровскую область;
  • на юге, в центре Днепропетровской области курсом на север;
  • на востоке Кировоградской области курсом на Кропивницкий;
  • на севере Ровенской области движутся вдоль границы с Беларусью на запад;

на западе Тернопольской области курсом на Тернополь.

По состоянию на 23:31 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Почти по всей Украине тревога из-за &quot;Шахедов&quot;: где риск ударов

Воздушные атаки РФ

В ночь на 9 июля российский агрессор массированно обстрелял Украину ударными дронами, а также крылатыми ракетами "Искандер-К" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

Главной целью атаки был город Луцк, который атаковали всеми видами указанных вооружений.

По данным Воздушных сил, враг целился по военному аэродрому.

Кроме того, утром агрессор обстрелял FPV-дронами город Доброполье в Донецкой области.

Также российские террористы сбросили авиабомбы на город Константиновка. В результате атаки есть погибшие среди местного населения.

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