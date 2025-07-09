Почти по всей Украине тревога из-за "Шахедов": где риск ударов
Российские террористы массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые группы дронов зашли в воздушное пространство Украины около 18:00 через Сумскую область и двигались в направлении Черниговской области.
Позже враг осуществил повторные пуски из Брянской области.
По состоянию на 22:46 российские "Шахеды" двигались:
- несколько групп в центре, на западе Харьковщины курсом на запад;
- на Сумщине, курсом на Черниговщину, Полтавщину;
- на севере Черниговской области, курсом на запад;
- на юго-востоке Черниговщины, курсом на Полтавщину;
- на севере, в центре Полтавщины курсом на юг;
- на востоке Черкасской области курсом на юг;
- в центре Днепропетровщины курсом на Павлоград;
- на юге Волыни курсом на Львовщину;
- на востоке Львовской области курсом на юг.
По состоянию на 23:43 российские ударные дроны двигались:
- новая группа с юга на Николаевскую область, курсом на Николаев;
- новая группа на севере Херсонской области курсом на Никополь;
- большая группа на севере Сумской и Черниговской областей курсом на запад, на Чернигов;
- большая группа на юге Сумской области, юге Черниговской области, севере Полтавской области, курсом на юго-запад;
- группа на северо-востоке Черкасской области, курсом на запад, Днепропетровскую область;
- группа на западе, в центре Харьковской области, курсом на Полтавскую область, Днепропетровскую область;
- на юге, в центре Днепропетровской области курсом на север;
- на востоке Кировоградской области курсом на Кропивницкий;
- на севере Ровенской области движутся вдоль границы с Беларусью на запад;
на западе Тернопольской области курсом на Тернополь.
По состоянию на 23:31 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные атаки РФ
В ночь на 9 июля российский агрессор массированно обстрелял Украину ударными дронами, а также крылатыми ракетами "Искандер-К" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал".
Главной целью атаки был город Луцк, который атаковали всеми видами указанных вооружений.
По данным Воздушных сил, враг целился по военному аэродрому.
Кроме того, утром агрессор обстрелял FPV-дронами город Доброполье в Донецкой области.
Также российские террористы сбросили авиабомбы на город Константиновка. В результате атаки есть погибшие среди местного населения.
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