Майже всі континенти: які країни цікавляться українськими дронами

Міжнародні партнери виявляють величезну зацікавленість в українських безпілотних технологіях та прагнуть переймати цей досвід. Інтерес до вітчизняних розробок наразі проявляють США, Японія, країни Європи та Близького Сходу.

Іноземні держави чітко усвідомлюють небезпеку та ризики, які йдуть з боку Росії, Ірану, Північної Кореї та Китаю.

"Ми фактично знаходимося у стадії Третьої світової війни. Тому всім треба вчитися, і дуже швидко. Ми активно навчаємо міжнародних партнерів, закликаємо їх озброюватися і готові ділитися знаннями, щоб захищати мирних громадян", - сказав Гришин.

Як виграти конкуренцію на ринку

Щоб утримувати лідерство та розвиватися, виробникам доводиться працювати в режимі 24/7, постійно покращувати якість продукції та діяти максимально рішуче й швидко.

"Наші люди працюють насамперед не за гроші, а для того, щоб зберегти життя бійцям, знищити ворога та наблизити перемогу", - наголосив Гришин.

Він зауважив, що важливою є і постійна комунікація з найкращими військовими підрозділами безпосередньо на фронті.

Нагадаємо, раніше Гришин заявив, що Росія намагається відтворити українські дрони-перехоплювачі, однак за своїми характеристиками вони суттєво поступаються вітчизняним аналогам.

Він також наголосив, що українські оператори мають вищий рівень підготовки та креативності. Одним із ключових напрямів для українських розробників залишається створення ефективного захисту пікапів, танків і бронетранспортерів від атак дронів.