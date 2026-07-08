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Почти все континенты: какие страны интересуются украинскими дронами

15:05 08.07.2026 Ср
2 мин
Отечественные разработки покоряют мир из-за угрозы от РФ, Ирана и Китая
aimg Валерий Ульяненко aimg Ульяна Безпалько
Фото: украинские дроны заинтересовали весь мир (Getty Images)

Мировые лидеры активно перенимают украинский опыт производства и использования дронов, готовясь к глобальным угрозам безопасности.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил соучредитель компании-производителя беспилотников "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.

Международные партнеры проявляют огромный интерес к украинским беспилотным технологиям и стремятся перенимать этот опыт. Интерес к отечественным разработкам сейчас проявляют США, Япония, страны Европы и Ближнего Востока.

Иностранные государства четко осознают опасность и риски, идущие со стороны России, Ирана, Северной Кореи и Китая.

"Мы фактически находимся в стадии Третьей мировой войны. Поэтому всем нужно учиться, и очень быстро. Мы активно обучаем международных партнеров, призываем их вооружаться и готовы делиться знаниями, чтобы защищать мирных граждан", - сказал Гришин.

Как выиграть конкуренцию на рынке

Чтобы удерживать лидерство и развиваться, производителям приходится работать в режиме 24/7, постоянно улучшать качество продукции и действовать максимально решительно и быстро.

"Наши люди работают, прежде всего, не за деньги, а для того, чтобы сохранить жизнь бойцам, уничтожить врага и приблизить победу", - подчеркнул Гришин.

Он отметил, что важна и постоянная коммуникация с лучшими военными подразделениями непосредственно на фронте.

Напомним, ранее Гришин заявил, что Россия пытается воспроизвести украинские дроны-перехватчики, однако по своим характеристикам они существенно уступают отечественным аналогам.

Он также подчеркнул, что украинские операторы имеют более высокий уровень подготовки и креативности. Одним из ключевых направлений для украинских разработчиков остается создание эффективной защиты пикапов, танков и бронетранспортеров от атак дронов.

Кроме того, компания "Генерал Черешня" за год вдвое увеличила объем производства беспилотников. Сейчас предприятие выпускает более 100 тысяч дронов ежемесячно, в то время как год назад этот показатель составлял около 50 тысяч.

В компании отмечают, что команда работает без выходных для обеспечения военных необходимым количеством техники.

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