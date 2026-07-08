Почти все континенты: какие страны интересуются украинскими дронами

Международные партнеры проявляют огромный интерес к украинским беспилотным технологиям и стремятся перенимать этот опыт. Интерес к отечественным разработкам сейчас проявляют США, Япония, страны Европы и Ближнего Востока.

Иностранные государства четко осознают опасность и риски, идущие со стороны России, Ирана, Северной Кореи и Китая.

"Мы фактически находимся в стадии Третьей мировой войны. Поэтому всем нужно учиться, и очень быстро. Мы активно обучаем международных партнеров, призываем их вооружаться и готовы делиться знаниями, чтобы защищать мирных граждан", - сказал Гришин.

Как выиграть конкуренцию на рынке

Чтобы удерживать лидерство и развиваться, производителям приходится работать в режиме 24/7, постоянно улучшать качество продукции и действовать максимально решительно и быстро.

"Наши люди работают, прежде всего, не за деньги, а для того, чтобы сохранить жизнь бойцам, уничтожить врага и приблизить победу", - подчеркнул Гришин.

Он отметил, что важна и постоянная коммуникация с лучшими военными подразделениями непосредственно на фронте.

Напомним, ранее Гришин заявил, что Россия пытается воспроизвести украинские дроны-перехватчики, однако по своим характеристикам они существенно уступают отечественным аналогам.

Он также подчеркнул, что украинские операторы имеют более высокий уровень подготовки и креативности. Одним из ключевых направлений для украинских разработчиков остается создание эффективной защиты пикапов, танков и бронетранспортеров от атак дронов.