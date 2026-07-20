Майже вдвічі більше, ніж торік: ЗСУ отримають понад 22 тисячі наземних роботів

Українські військові отримають понад 22 тисячі нових наземних роботизованих комплексів різного призначення. З початку 2026 року обсяги закупівлі вже майже удвічі перевищили показники за увесь минулий рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Усі законтрактовані наземні роботизовані комплекси (НРК) - українського виробництва, зазначили у Міноборони. Більшість із них є логістичними, далі йдуть інженерні, а також бойові роботи.
Завдання, які виконуватимуть роботи на передовій:
Тисячі одиниць уже поставлені у військові частини. Зокрема, 2 069 роботів підрозділи обрали самостійно через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.
У червні українські військові виконали за допомогою наземних роботів понад 16 600 місій. Це на 18,6% більше, ніж у травні, та на 122% більше порівняно із січнем.
За виконані завдання підрозділи отримують єБали, які через платформу Brave1 Market можна обмінювати на:
Як раніше повідомлялося, за перші шість місяців 2026 року АОЗ ДОТ законтрактувала безпілотників на 333,6 млрд гривень. Це також вдвічі більше обсягів закупівлі за аналогічний період минулого року. А з серпня 2025 року на маркетплейсі Brave1 Market за єБали продали дронів та різних комплектуючих на понад 35 млрд гривень.