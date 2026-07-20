Почти вдвое больше, чем в прошлом году: ВСУ получат более 22 тысяч наземных роботов

Украинские военные получат более 22 тысяч новых наземных роботизированных комплексов разного назначения. С начала 2026 года объемы закупок уже почти вдвое превысили показатели за весь прошлый год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Все законтрактованные наземные роботизированные комплексы (НРК) – украинского производства, отметили в Минобороны. Большинство из них логистичны, далее следуют инженерные, а также боевые работы.
Задания, которые выполняют роботы на передовой:
Тысячи единиц уже поставлены в воинские части. В частности, 2069 роботов подразделения выбрали самостоятельно через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.
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В июне украинские военные выполнили с помощью наземных роботов более 16 600 миссий. Это на 18,6% больше, чем в мае, и на 122% больше по сравнению с январем.
За выполненные задания подразделения получают еБаллы, которые через платформу Brave1 Market можно обменивать на:
Как ранее сообщалось, за первые шесть месяцев 2026 года АОЗ ДОТ законтрактовала беспилотников на 333,6 млрд гривен. Это также вдвое больше объемов закупок за аналогичный период прошлого года. А с августа 2025 года на маркетплейсе Brave1 Market за еБалы продали дронов и разных комплектующих более чем на 35 млрд гривен.